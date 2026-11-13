Megaspeed tiếp tục là tâm điểm chú ý sau khi Nvidia thay CEO

Văn phòng của Megaspeed tại Singapore - Ảnh: Getty Images

Megaspeed trở thành tâm điểm chú ý do mối liên hệ giữa bà Alice Huang, cựu CEO công ty, với ông Jensen Huang. Ông Huang đã thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân nhưng không nêu danh tính người liên quan.

Theo nguồn tin của tờ New York Times, các cơ quan tình báo Mỹ xác định bà Alice Huang, còn có tên tiếng Trung là Huang Le, được Trung Quốc tuyển mộ để thu thập thông tin về ông Jensen Huang. Bắc Kinh bác bỏ thông tin này, gọi đây là “lời buộc tội vô căn cứ, vu khống và bôi nhọ”.

Ngày 8/11, Hội đồng Quản trị Nvidia mở điều tra khả năng ông Huang bị tình báo nước ngoài nhắm tới. Sau khi xuất hiện thêm thông tin về các mối quan hệ của ông với nhân viên công ty, sức ép tiếp tục gia tăng. Ngày 12/11, Nvidia thông báo ông Huang rời ghế CEO và bổ nhiệm bà Colette Kress, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính, làm CEO lâm thời.

MẠNG LƯỚI TRẢI DÀI TỪ SINGAPORE ĐẾN AUSTRALIA CỦA MEGASPEED

Megaspeed được thành lập năm 2015 với tên 7Road International và đổi tên vào tháng 3/2023. Theo tờ The Straits Times của Singapore, 7Road là công ty trò chơi Trung Quốc có quan hệ với các nhà đầu tư được chính phủ hậu thuẫn. Công ty đặt trụ sở chính tại Singapore và có công ty con ở nhiều nước Đông Nam Á. Theo hồ sơ doanh nghiệp, Megaspeed hiện thuộc sở hữu của Swiftdata, công ty Singapore thành lập vào tháng 10/2023.

Bà Alice Huang gia nhập Megaspeed vào tháng 3/2023 với tư cách thành viên hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành, gần thời điểm công ty đổi tên. Bà rời công ty ngày 10/11/2023. Vào ngày này, bà nhận một cổ phần của Megaspeed với giá 1 đôla Singapore.

Cũng trong ngày 10/11/2023, ông Tan Yong Pong và ông Kang Kai được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị. Ông Kang rời hội đồng vào ngày 28/12/2023, nhưng tên ông vẫn xuất hiện trong hồ sơ của các công ty con ở nước ngoài. Hiện chỉ còn ông Tan giữ vị trí trong hội đồng quản trị.

Trên website chính thức, Megaspeed tự giới thiệu là “Nvidia Cloud Partner”, tức đối tác điện toán đám mây của Nvidia, hoạt động tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Vai trò này cho phép công ty mua chip xử lý đồ họa (GPU) trực tiếp từ hãng chế tạo chip của Mỹ. Megaspeed cung cấp cho khách hàng quyền truy cập các hệ thống GB200 NVL72 và HGX H100 của Nvidia.

Theo các nhà phân tích, mối quan hệ này là mô hình “neocloud”, theo đó, doanh nghiệp mua chip của Nvidia rồi cho nhiều công ty thuê lại năng lực tính toán, trong trường hợp này là tại các địa điểm ở Đông Nam Á.

QUY MÔ TĂNG LÊN NHANH CHÓNG

Quy mô của Megaspeed tăng vọt chỉ trong hai năm. Theo hồ sơ doanh nghiệp tại Singapore, tổng tài sản của công ty đạt khoảng 3 tỷ USD vào năm 2024, gấp khoảng 90 lần mức 33 triệu USD của năm trước đó. Năm 2022, tổng tài sản của công ty chỉ ở mức 75 USD.

Năm 2024, doanh thu của công ty đạt 294 triệu USD, trong khi năm 2023 chưa ghi nhận doanh thu. Dù vậy, công ty vẫn lỗ khoảng 20 triệu USD.

Theo Financial Times, về nguồn vốn, hồi tháng 5, công ty bán khống Culper Research cáo buộc Megaspeed và công ty con Speedmatrix tại Malaysia nhận nguồn tiền đáng kể liên quan đến Alibaba, thông qua một loạt công ty có vẻ là công ty vỏ bọc.

Alibaba cho Megaspeed vay qua các công ty con vào tháng 6/2024 và hiện vẫn là khách hàng lớn nhất của công ty. Cũng theo Financial Times, bà Alice Huang đã tận dụng quan hệ gần gũi với ông Jensen Huang và Nvidia để chào mời các thương vụ chip AI cho nhà đầu tư Trung Quốc.

Tại Malaysia, hai pháp nhân được cho là liên quan đến Megaspeed là Speedmatrix và MSFusion có địa chỉ trong cùng một khu phát triển ở bang Johor. Theo dữ liệu thương mại do tờ New York Times tổng hợp, Speedmatrix đã mua ít nhất 4,8 tỷ USD thiết bị AI tiên tiến, gồm các hệ thống chứa chip Nvidia, trong giai đoạn từ tháng 6/2024 đến tháng 2/2026.

Tờ báo này cũng cho biết trong chuyến thăm năm 2025, một quan chức thương mại Mỹ phát hiện nhiều thùng chip Nvidia chưa mở tại trung tâm dữ liệu của Speedmatrix. Phát hiện này làm dấy lên nghi ngờ số chip có thể bị chuyển hướng trái phép sang Trung Quốc. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, giới chức Mỹ chưa có bằng chứng xác đáng cho thấy chip bị chuyển hướng như vậy.

Ngày 12/11, hãng tin Reuters đưa tin cho biết các công ty liên kết của Megaspeed tại Mỹ và Australia, đăng ký từ năm 2024, đều ghi ông Kang là người điều hành duy nhất. Ông Kang, 29 tuổi, sinh ra tại Thượng Hải, cũng là giám đốc các đơn vị của Megaspeed tại Malaysia, Indonesia và Thái Lan. Địa chỉ ông Kang khai trong hồ sơ là một tiệm báo kiêm bán xổ số tại thị trấn Seymour, bang Victoria, Australia.

SỨC ÉP TỪ CƠ QUAN QUẢN LÝ VÀ LẬP TRƯỜNG CỦA MEGASPEED

Theo Financial Times, vào tháng 10/2025, Cảnh sát Singapore mở cuộc điều tra đối với Megaspeed vì nghi công ty vi phạm luật pháp nước này. Ngày 12/11, giới chức nước này cho biết trong khuôn khổ cuộc điều tra, họ đã thẩm vấn bà Alice Huang và tịch thu hộ chiếu của bà vào năm ngoái.

Giới chức Singapore nói rằng hiện chưa đủ bằng chứng cho thấy bà phạm tội. Tuy nhiên, họ nghi ngờ bà cung cấp “thông tin không chính xác” nhằm làm nhẹ vai trò của mình tại Megaspeed, đồng thời cấm bà quay lại Singapore.

Tại Mỹ, nhiều cơ quan chính phủ, gồm các bộ Ngoại giao, Năng lượng, Tài chính và Quốc phòng, đã đề nghị đưa Megaspeed vào Danh sách thực thể do lo ngại rủi ro an ninh quốc gia. Doanh nghiệp Mỹ phải được Bộ Thương mại cấp phép nếu muốn xuất khẩu công nghệ cho các công ty trong danh sách này.

Tuy nhiên, Megaspeed vẫn chưa có tên trong danh sách. Theo một nguồn tin của Financial Times, trong hai tháng qua, Bộ Thương mại - cơ quan chủ trì hội đồng phụ trách danh sách - đã tìm cách trì hoãn việc bổ sung các công ty mới, với lý do cần thêm thông tin về một số trường hợp được đề xuất. Hiện chưa rõ Megaspeed có thuộc nhóm này hay không.

Về phía Nvidia, một người phát ngôn của công ty cho biết hãng đã ngừng bán và giao hàng thêm cho Megaspeed từ tháng 6/2025, sau khi đưa công ty này vào danh sách khách hàng bị chặn. Đây là biện pháp Nvidia tự nguyện áp dụng dù Megaspeed không có tên trong Danh sách thực thể của Chính phủ Mỹ. Biện pháp này hiện vẫn có hiệu lực.

Theo hãng tin CNBC, tại Malaysia, Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Johari Abdul Ghani gần đây cho biết bộ này chưa xác định được bằng chứng Speedmatrix vi phạm luật Malaysia và chưa mở điều tra. Ông khẳng định Malaysia sẽ không trở thành “kênh để lách các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ”.

Về phần mình, Megaspeed nhiều lần phủ nhận việc chuyển chip trái phép sang Trung Quốc. Trong một tuyên bố vào tháng 12/2025, Megaspeed cho biết công ty đã trải qua nhiều đợt kiểm tra tại chỗ và rà soát của Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ, Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia, cũng như Nvidia. Theo công ty, các đợt kiểm tra này không tìm thấy bằng chứng về vi phạm.

Ngày 12/11, ông Tan Yong Pong đưa ra tuyên bố mới, ký với tư cách chủ tịch kiêm CEO của Megaspeed. Ông Tan cho biết Megaspeed đã thuê một hãng luật Mỹ thực hiện hai việc. Thứ nhất là kiểm kê toàn diện số chip GPU của công ty. Thứ hai là xác minh độc lập việc công ty có tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ hay không.

Ông Tan cho biết công ty đã hợp tác với các đợt kiểm tra của BIS, đồng thời sẵn sàng hợp tác đầy đủ với các cơ quan khác của Chính phủ Mỹ.

“Megaspeed rất coi trọng nghĩa vụ tuân thủ các luật kiểm soát xuất khẩu của Mỹ”, ông Tan nói.