Megaspeed, Singapore nói rõ về các vụ việc liên quan Alice Huang

Ngày 15/11, Megaspeed thông báo nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang chính thức rời công ty từ ngày 30/8/2025 và hiện không còn giữ bất kỳ vị trí nào tại doanh nghiệp có trụ sở ở Singapore này. Trong thông báo, Megaspeed nhấn mạnh công ty không bình luận về các vấn đề cá nhân, riêng tư của bà Huang.

Liên quan đến những thông tin gần đây trên truyền thông, Megaspeed cho rằng một số bài viết đưa ra cáo buộc về hoạt động kinh doanh, chuỗi cung ứng và mạng lưới vận hành toàn cầu của công ty nhưng không có bằng chứng xác thực. Doanh nghiệp khẳng định hoạt động kinh doanh của mình tuân thủ pháp luật và cho biết đã thuê luật sư bên ngoài tiến hành cuộc rà soát nội bộ toàn diện.

Trong khi đó, theo Reuters, Bộ Nội vụ Singapore ngày 13/11 cho biết giới chức nước này từng tạm giữ hộ chiếu của bà Alice Huang trong 8 tháng, từ năm 2025, để phục vụ cuộc điều tra liên quan đến các giao dịch máy chủ trí tuệ nhân tạo (AI). Singapore cũng cho biết quá trình điều tra nhận được hỗ trợ hạn chế từ Mỹ.

Người phụ nữ được cho là Alice Huang trong hình ảnh được ghi lại cùng Jensen Huang.

Tháng 6/2025, Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ (BIS) tiến hành kiểm tra xác minh lô hàng tại Megaspeed. Thời điểm đó, bà Alice Huang vẫn giữ chức CEO công ty. Theo Bộ Nội vụ Singapore, đây là lần đầu tiên giới chức nước này biết Washington quan tâm đến Megaspeed và bà Huang.

Ngay trong ngày kiểm tra, cảnh sát Singapore lấy lời khai của bà Huang và tạm giữ hộ chiếu của nữ doanh nhân. Giới chức cho biết cuộc điều tra tập trung vào nghi vấn bà có liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật Singapore do từng giữ chức CEO, chủ tịch và là một trong những người kiểm soát chủ chốt của Megaspeed. Singapore nhấn mạnh cuộc điều tra không liên quan đến hoạt động gián điệp.

Trước đó, từ tháng 2/2025, Singapore mở cuộc điều tra độc lập đối với một số doanh nghiệp, trong đó có Megaspeed, do nghi vấn khai báo sai trong quá trình mua máy chủ và các hành vi vi phạm liên quan. Trong quá trình điều tra, nhà chức trách xem xét khả năng Megaspeed mua máy chủ rồi chuyển qua Singapore để xuất khẩu sang Malaysia mà không đưa hàng vào thị trường nội địa nước này.

Bộ Nội vụ Singapore cho biết chưa có đủ bằng chứng xác định bà Alice Huang phạm tội. Tuy nhiên, cơ quan này cáo buộc bà cung cấp cho cảnh sát những thông tin mà bà biết là không chính xác, đồng thời giảm nhẹ vai trò của mình tại Megaspeed.

Đến tháng 2/2026, Singapore trả lại hộ chiếu cho bà Huang và cấm bà quay lại nước này. Theo Bloomberg, nữ doanh nhân hiện sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc và giới chức an ninh nắm rõ nơi ở của bà. Reuters cho biết chưa thể liên hệ bà Huang để đề nghị bình luận.

Nói về mức độ hợp tác từ phía Mỹ trong cuộc điều tra các giao dịch máy chủ AI, cơ quan Singapore cho biết, họ nhiều lần đề nghị Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) hỗ trợ thu thập thông tin từ công ty Mỹ Super Micro Computer. Ba người có liên quan đến Super Micro, trong đó có một đồng sáng lập, bị công tố viên Mỹ truy tố hồi tháng 3 với cáo buộc hỗ trợ tuồn lượng chip AI trị giá hàng tỷ USD sang Trung Quốc thông qua Đông Nam Á và Đài Loan (Trung Quốc).

Tuy nhiên, Super Micro khẳng định công ty luôn phản hồi các yêu cầu của nhà chức trách Singapore, đồng thời hợp tác đầy đủ với giới chức Mỹ và Đài Loan (Trung Quốc). Đại diện doanh nghiệp cũng nhấn mạnh Megaspeed chưa từng là khách hàng của Super Micro.

Về phía Mỹ, Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche ngày 13/11 cho biết Bộ Tư pháp chưa đưa ra kết luận về việc bà Alice Huang có phải là điệp viên Trung Quốc hay không. Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc.

Hiện nay, cuộc điều tra của Singapore đối với Megaspeed và 6 cá nhân vẫn tiếp tục. Bộ Nội vụ nước này khẳng định Singapore không chấp nhận việc doanh nghiệp hoặc cá nhân lợi dụng môi trường kinh doanh của nước này để thực hiện hành vi gian lận, thiếu trung thực. Singapore cũng sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng nước ngoài khi phù hợp.

Trong tuyên bố làm rõ ngày 31/10, Chính phủ Singapore bác bỏ thông tin trên tờ Wall Street Journal (WSJ) cho rằng giới chức nước này lo ngại về mối quan hệ giữa bà Alice Huang và CEO Nvidia Jensen Huang, hoặc nghi ngờ bà là nguồn tin tình báo của Trung Quốc.

Chính phủ Singapore nhấn mạnh, các quan chức nước này không đưa ra những nhận định như vậy và cũng không tiến hành cuộc điều tra riêng nào về các mối quan hệ nói trên của bà Alice Huang.