Megaspeed International cho biết Alice Huang đã rời công ty vào tháng 8/2025 và công ty đã tiến hành "hoạt động kinh doanh hợp pháp". Ảnh: The Straits Times

Cục Công nghiệp và An ninh Mỹ (BIS), thuộc Bộ Thương mại nước này, ngày 23/11 bổ sung Megaspeed International cùng 6 doanh nghiệp khác tại Đông Nam Á vào danh sách các thực thể bị kiểm soát xuất khẩu (Entity List).

Theo BIS, các công ty này bị xác định có hành vi đi ngược lại lợi ích an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại của Mỹ. Quyết định đồng nghĩa những tổ chức muốn cung cấp công nghệ tiên tiến của Mỹ cho các doanh nghiệp bị liệt kê, trong đó có các bộ xử lý đồ họa (GPU) cao cấp của Nvidia phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), phải xin giấy phép xuất khẩu.

Động thái diễn ra giữa lúc Nvidia đối mặt với những nghi vấn liên quan hoạt động chuyển chip sang Trung Quốc, đồng thời chính quyền Tổng thống Donald Trump bộc lộ bất đồng về cách kiểm soát khả năng tiếp cận công nghệ bán dẫn của Bắc Kinh.

Nghi vấn gián điệp và những bất đồng trong chính quyền Mỹ

Megaspeed International trở thành tâm điểm chú ý sau khi giới chức Mỹ cáo buộc Alice Huang, cựu lãnh đạo cấp cao của công ty, có liên hệ với Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc trong một hoạt động thu thập tình báo nhằm vào Jensen Huang, CEO Nvidia.

Những cáo buộc này dựa trên thông tin tình báo Mỹ, được New York Times và Financial Times đưa tin trước đó. Bắc Kinh bác bỏ, gọi đây là những suy đoán vô căn cứ nhằm bôi nhọ Trung Quốc. Alice Huang chưa công khai bình luận về vụ việc.

Theo các quan chức Mỹ, Megaspeed đã bị giám sát về việc tuân thủ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu trong nhiều năm. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Mỹ trước đó chưa đưa công ty vào danh sách đen, làm dấy lên bất đồng giữa các quan chức có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent.

Bộ Thương mại Mỹ hiện do Bộ trưởng Howard Lutnick đứng đầu. Việc Megaspeed chỉ bị đưa vào danh sách sau khi bê bối trở thành tâm điểm truyền thông càng khiến những tranh cãi trong nội bộ chính quyền gia tăng.

Trao đổi với Al Jazeera, Shaoyu Yuan, giáo sư thỉnh giảng tại Trung tâm Các vấn đề Toàn cầu thuộc Đại học New York, cho rằng việc ông Trump can thiệp vào quá trình tái bổ nhiệm CEO Nvidia cho thấy chính sách của Washington ngày càng chịu ảnh hưởng từ quan hệ cá nhân, thay vì được xây dựng trên một tiêu chuẩn an ninh nhất quán.

Ông Yuan nhận định sự thiếu nhất quán thể hiện rõ khi Washington đưa một bên trung gian bị nghi chuyển chip Nvidia sang Trung Quốc vào danh sách đen, nhưng đồng thời vẫn cấp phép để Nvidia bán trực tiếp một số dòng chip H200 cho thị trường này và thu 25% doanh thu.

Trước đó, chính quyền ông Trump thông báo cho phép Nvidia bán một số GPU nhất định cho Trung Quốc với điều kiện doanh nghiệp chia lại một phần doanh thu cho chính phủ Mỹ.

Ông Trump trực tiếp ủng hộ Jensen Huang trở lại

Cùng ngày Mỹ công bố lệnh trừng phạt, Tổng thống Donald Trump xác nhận đã trực tiếp can thiệp với hội đồng quản trị Nvidia để thúc đẩy việc tái bổ nhiệm Jensen Huang làm CEO.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Trump cho biết bản thân đánh giá rất cao vai trò của Huang tại tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới và đã đưa ra những bảo đảm với hội đồng quản trị về các rủi ro an ninh quốc gia liên quan.

Động thái cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của ông Trump đối với lãnh đạo Nvidia, người đã xây dựng mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ thứ hai.

Thông tin Huang trở lại vị trí CEO lập tức tạo hiệu ứng tích cực trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu Nvidia tăng vọt 31,5%, góp phần giúp thị trường Mỹ ghi nhận phiên giao dịch khởi sắc nhất trong hơn 18 tháng.

Chỉ số S&P 500 tăng 4,7%, trong khi Nasdaq Composite, tập trung nhiều cổ phiếu công nghệ, tăng 6,51%.

Đà phục hồi tiếp tục lan sang thị trường châu Á trong phiên 24/11, sau đợt bán tháo mạnh trước đó. Chỉ số Taiex của Đài Loan tăng 9,1% tính đến 4h15 GMT. Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 4%, còn Kospi của Hàn Quốc tăng 7%. Trong khi đó, Hang Seng của Hong Kong giảm nhẹ 0,4%.

Đông Nam Á cam kết không tiếp tay né kiểm soát xuất khẩu

Ngoài Megaspeed International, danh sách mở rộng của BIS còn bao gồm ba doanh nghiệp được cho là có trụ sở tại Malaysia, hai tại Singapore và một tại Thái Lan. Các công ty được nêu tên gồm MSFusion, PT Megaspeed International, Speedmatrix, Apex Enterprise Solutions, Swiftdata và Megaspeed (Thailand).

Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia cho biết, theo hồ sơ chính thức, PT Megaspeed International không phải là pháp nhân của nước này.

Cơ quan này cũng thông báo sẽ cảnh báo các đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu tại Malaysia về danh sách mới, đồng thời khuyến cáo không cung cấp dịch vụ hoặc cơ sở hạ tầng cho những doanh nghiệp bị chỉ định.

Malaysia khẳng định cam kết duy trì môi trường thương mại an toàn, minh bạch và dựa trên luật lệ, đồng thời không để lãnh thổ trở thành nơi trung chuyển nhằm né tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Những tổ chức vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý.

Trong chuyến thăm Australia ngày 24/11, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong cũng nhấn mạnh nước này không muốn bị các doanh nghiệp lợi dụng làm trung gian để lách các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Megaspeed International, hiện nằm trong diện điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ vì nghi chuyển hướng các dòng chip cao cấp sang Trung Quốc trái quy định, chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Trước đó, công ty khẳng định hoạt động kinh doanh của mình hợp pháp và cho rằng những thông tin truyền thông về doanh nghiệp chứa các cáo buộc chưa được chứng minh bằng bằng chứng xác thực.

Theo Shiva Rajgopal, giáo sư kế toán tại Trường Kinh doanh Columbia, việc chính quyền Mỹ đưa Megaspeed vào danh sách đen trong khi đồng thời thúc đẩy Huang trở lại vị trí lãnh đạo Nvidia là một diễn biến đáng chú ý.

Ông cho rằng hội đồng quản trị Nvidia đã tái bổ nhiệm CEO trước khi các cuộc điều tra về Megaspeed và mối liên hệ của công ty này với Huang hoàn tất. Quyết định mới của BIS cho thấy những lo ngại về vụ việc vẫn nghiêm trọng và chưa được giải quyết.

Ông Rajgopal nhận định, đối với ngành công nghiệp bán dẫn, doanh nghiệp cần nâng cao trách nhiệm xác minh khách hàng và đối tác, đưa vấn đề này trở thành một nội dung giám sát ở cấp hội đồng quản trị, thay vì chỉ là quy trình tuân thủ thông thường.