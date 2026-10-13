Megan Fox gia nhập nền tảng 'nội dung người lớn' khiến trang web bị sập

Fox đã tham gia một nền tảng đăng ký trả phí do Tim Stokely, người đồng sáng lập OnlyFans tạo ra. Fox dự định tương tác với người đăng ký thông qua việc chia sẻ các hình ảnh, video và bài đăng độc quyền, cũng như trao đổi tin nhắn trực tiếp. Phí đăng ký hằng tháng là 19,99 đôla Mỹ (khoảng hơn 500.000 đồng), bên cạnh đó là các nội dung bổ sung được bán riêng lẻ với mức giá dao động từ 18 đến 88 đôla Mỹ.

Một điểm đáng chú ý trong động thái này là Fox không chỉ tham gia với tư cách là người cung cấp nội dung mà còn là đồng sở hữu nền tảng. Điều này được xem là minh chứng cho quyết tâm của cô trong việc nắm quyền chủ động đối với quá trình sản xuất và phân phối các nội dung có sự xuất hiện của chính mình.

Fox cũng chia sẻ quan điểm về mối liên hệ giữa hình ảnh phụ nữ và quyền lực. Cô chỉ ra rằng, dù phụ nữ từ lâu vẫn được nghe nói rằng việc phô bày hình ảnh đồng nghĩa với quyền lực, nhưng thực tế, những người nắm quyền sở hữu nền tảng, khán giả và cả chính những hình ảnh đó lại là người khác. Cô cho biết, cô rất tò mò muốn xem điều gì sẽ xảy ra nếu phụ nữ có thể tự mình làm chủ tất cả những điều này.

Phản ứng của công chúng vô cùng mạnh mẽ. Ngay sau khi trang web chính thức ra mắt, lượng người dùng tăng đột biến đã gây ra sự cố truy cập. Fox thông báo trên mạng xã hội rằng, trang web liên tục bị sập do lưu lượng truy cập quá lớn và đội ngũ kỹ thuật đang nỗ lực khôi phục dịch vụ.

Fox đã vươn lên thành 'ngôi sao' toàn cầu nhờ loạt phim Transformers. Sau khi khẳng định vị thế là 'ngôi sao hàng đầu Hollywood' với vẻ ngoài ấn tượng và phong cách diễn xuất đặc trưng, ​​gần đây, cô đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực quảng cáo và các nền tảng kỹ thuật số bên cạnh sự nghiệp điện ảnh.

Thời gian gần đây, Fox thu hút sự chú ý không chỉ nhờ sự hiện diện trên các nền tảng trả phí dành cho người trưởng thành mà còn qua việc xuất hiện trong các quảng cáo về sức khỏe nam giới. Vào ngày 2/10, cô đã gây xôn xao khi xuất hiện trong bộ đồ liền thân màu đỏ bó sát trong quảng cáo cho "Ro" – một loại thuốc điều trị rối loạn cương dương.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People, Fox chia sẻ rằng, cô quyết định tham gia quảng cáo này nhằm giúp nam giới giảm bớt cảm giác xấu hổ và áp lực liên quan đến chứng rối loạn cương dương. Cô nhấn mạnh sự cần thiết phải xóa bỏ những định kiến ​​và rào cản xã hội, đồng thời khẳng định rằng, rối loạn cương dương là một tình trạng phổ biến. Cô nói thêm: "Chúng ta cùng một phe và có chung mong muốn. Hãy cùng nhau vượt qua vấn đề này".

Tuy nhiên, những động thái gần đây của Fox không hoàn toàn nhận được phản hồi tích cực. Một số cư dân mạng Mỹ bày tỏ sự ngỡ ngàng, so sánh hình ảnh trong các quảng cáo mới đây của cô với hình tượng trước kia. Những người khác lại so sánh trường hợp của cô với Sydney Sweeney (nữ diễn viên phim 18+) và đặt câu hỏi tại sao công chúng lại có cái nhìn khác biệt về hai 'ngôi sao' này.

Đời tư của cô cũng là tâm điểm chú ý. Fox kết hôn với nam diễn viên Brian Austin Green vào năm 2010 và có ba con trai trước khi ly hôn sau 11 năm chung sống. Sau đó, cô trở thành mẹ của bốn người con khi có thêm một cô con gái với rapper Machine Gun Kelly. Cặp đôi này được cho là đã chấm dứt mối quan hệ sau nhiều lần tan hợp.