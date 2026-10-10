Mega Live quảng bá nông sản Quảng Trị trên nền tảng số

Tại phiên Mega Live, nhiều sản phẩm nông sản, đặc sản tiêu biểu của Quảng Trị được giới thiệu, quảng bá trên fanpage Tỉnh đoàn. Khán giả cũng được tìm hiểu câu chuyện về các cơ sở sản xuất và tiếp cận phương thức mua sắm trực tuyến. Sự đồng hành của nghệ sĩ Hứa Vĩ Văn đã thu hút sự quan tâm, mở rộng khả năng quảng bá nông sản Quảng Trị đến người tiêu dùng.

Nghệ sĩ Hứa Vĩ Văn giao lưu cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn Quảng Trị tại chương trình Mega Live - Ảnh: L.O

Đây là một trong những hoạt động hướng tới Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính Trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia gắn với phong trào “Tuổi trẻ Quảng Trị với bình dân học vụ số”.

Nghệ sĩ Hứa Vĩ Văn giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản Quảng Trị tại phiên Mega Live - Ảnh: L.O

Đến nay, đã có 81 tổ chức đoàn cấp xã, phường, đặc khu và đoàn trực thuộc tham gia hỗ trợ số hóa hơn 100 sản phẩm nông sản. Với phương châm “Đoàn hỗ trợ-người dân làm chủ-duy trì bền vững”, chương trình hướng đến mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu nông sản Quảng Trị trên nền tảng số.