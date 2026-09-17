Meey Global nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu dự kiến lên SEC

Meey Global dự kiến niêm yết cổ phiếu trên Nasdaq với mã MEEY. (Ảnh minh họa)

Meey Global là công ty mẹ được thành lập tại Quần đảo Cayman, hoạt động chủ yếu thông qua công ty con chính là Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land, một doanh nghiệp công nghệ bất động sản (PropTech) được thành lập năm 2019 tại Việt Nam.

Theo thông báo, số lượng cổ phiếu phổ thông chào bán và biên độ giá của đợt chào bán dự kiến hiện chưa được xác định. Công ty dự kiến đăng ký niêm yết cổ phiếu phổ thông trên Nasdaq Capital Market với mã giao dịch “MEEY”.

Đợt chào bán dự kiến phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện khác, trong đó có việc hồ sơ đăng ký có hiệu lực. Công ty cho biết hiện chưa có bảo đảm về thời điểm hoặc khả năng đợt chào bán được bắt đầu hay hoàn tất.

Hồ sơ đăng ký theo Mẫu F-1 liên quan đến đợt chào bán đã được nộp lên SEC ngày 11/9/2026 nhưng chưa có hiệu lực. Khi bản cáo bạch sơ bộ được cung cấp, tài liệu này có thể được cung cấp bởi ARC Group Securities LLC. Bản sao hồ sơ đăng ký cũng có thể được truy cập trên trang web của SEC.

Meey Land hiện phát triển và vận hành hệ sinh thái gồm các nền tảng bất động sản số và dịch vụ dữ liệu thông minh. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, các sản phẩm tập trung vào việc ứng dụng dữ liệu và công nghệ để xử lý những vấn đề như phân mảnh thông tin, minh bạch giao dịch, định giá bất động sản và hiệu quả vận hành trong lĩnh vực này.

Meey Global lưu ý cổ phiếu phổ thông được đề cập không được phép bán và các đề nghị mua cũng không được phép chấp thuận trước khi hồ sơ đăng ký có hiệu lực. Thông cáo không cấu thành đề nghị chào bán hoặc chào mời mua chứng khoán.