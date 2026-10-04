Medochemie bị xử phạt 155 triệu đồng vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định

Nguyên liệu làm thuốc dạng dược chất. Ảnh minh họa

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông), có trụ sở tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore II, Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương (phường Bình Dương, TPHCM), đã nhập khẩu 2 nguyên liệu làm thuốc là dược chất từ các cơ sở cung cấp không thuộc trường hợp được phép cung cấp theo quy định.

Cụ thể, doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu Levofloxacin hemihydrate, nhà cung cấp Ningbo Apeloa Imp. & Exp. Co., Ltd., nhà sản xuất Zhejiang ApeloaKangyu Pharmaceutical Co., Ltd. (Trung Quốc), số lô KY-LFA-202408020EP1, theo tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 106945705050 ngày 17-2-2025.

Ngoài ra, doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu Acyclovir, nhà cung cấp Xiamen Fine Chemical Import and Export Co., Ltd., nhà sản xuất Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd. (Trung Quốc), số lô 236457052(W), theo tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 105392898660 ngày 13-4-2023.

Nguyên liệu làm thuốc (dược chất/API) dạng bột. Ảnh minh họa

Cục Quản lý Dược xác định doanh nghiệp đã thực hiện hành vi vi phạm nhiều lần, với 2 lô nguyên liệu làm thuốc.

Ngoài mức phạt 155 triệu đồng, Công ty TNHH Medochemie còn bị tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề dược số 1510/HCMCCHND ngày 13-2-2014 của bà Đỗ Thị Ngọc Trâm, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược tại cơ sở 1, trong thời hạn 8 tháng.

Cục Quản lý Dược cũng buộc doanh nghiệp đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất các lô nguyên liệu làm thuốc được nhập khẩu từ cơ sở cung cấp không thuộc trường hợp được phép cung cấp theo quy định.

Trường hợp không thể áp dụng biện pháp này, doanh nghiệp phải tiêu hủy các lô nguyên liệu vi phạm.