Medellin trở thành Thủ đô Sách Thế giới năm 2027

Những người yêu sách có thể bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi đến Colombia khi Medellín được UNESCO lựa chọn làm Thủ đô Sách Thế giới năm 2027.

Danh hiệu này sẽ mở ra một năm lễ hội văn học với nhiều hoạt động dành cho độc giả, nhà văn và những người hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, dự kiến khởi động từ tháng 4/2027.

Medellín từng trải qua nhiều năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bạo lực và xung đột. Tuy nhiên, thành phố này đã có những bước chuyển mình đáng kể nhờ các chương trình phát triển văn hóa và cộng đồng.

Những nhà tù cũ được cải tạo thành thư viện, trong khi Comuna 13 – khu phố trên sườn đồi từng gắn liền với bạo lực – nay trở thành một trong những điểm đến nghệ thuật đường phố nổi tiếng ở Nam Mỹ, với nhiều tác phẩm do chính các nghệ sĩ địa phương sáng tạo.

Comunas 13 in Medellin, Colombia. Ảnh: Giongi / Shutterstock

Theo kế hoạch, Medellín sẽ chính thức tiếp nhận danh hiệu từ Rabat, thủ đô Morocco và là Thủ đô Sách Thế giới năm 2026, vào ngày 23/4/2027, trùng với Ngày Sách và Bản quyền Thế giới.

Đây là thành phố thứ 27 trên thế giới được trao danh hiệu kể từ khi chương trình bắt đầu vào năm 2001, đồng thời là thành phố thứ hai của Colombia được vinh danh, sau Bogotá vào năm 2007.

Là thành phố lớn thứ hai Colombia, Medellín hiện có hơn 110 hiệu sách và 25 thư viện, trong đó một số cơ sở được đặt trong những tòa nhà từng là nhà tù hoặc đồn cảnh sát.

Đáng chú ý, số lượng hiệu sách tại đây đã tăng 542% trong vòng bảy thập kỷ qua. Thành phố cũng hiện đứng đầu chỉ số đọc sách quốc gia của Colombia.

Tổng Giám đốc UNESCO Khaled El-Enany nhận định sách và thư viện đã góp phần quan trọng tạo nên những thay đổi tích cực tại Medellín, một thành phố từng chịu nhiều tổn thương bởi xung đột. Ông nhấn mạnh danh hiệu Thủ đô Sách Thế giới là "một thông điệp mạnh mẽ về cách văn hóa có thể xây dựng hòa bình và sự gắn kết xã hội".

Trong năm 2027, Medellín dự kiến tổ chức hàng loạt sự kiện nhằm tôn vinh hoạt động đọc sách, viết lách và nghệ thuật kể chuyện. Tuy nhiên, chương trình chi tiết cùng danh sách đầy đủ các hoạt động hiện vẫn chưa được công bố.

Không chỉ nổi bật với văn hóa đọc, Medellín còn là điểm đến du lịch đáng chú ý của Colombia. Thành phố này góp mặt trong danh sách những điểm đến nên ghé thăm năm 2027 và xếp thứ 35 trong bảng xếp hạng những thành phố tốt nhất thế giới năm 2026 của Time Out.

Theo khảo sát của tạp chí, 94% người dân địa phương đánh giá tích cực về nền ẩm thực, trong khi 91% hài lòng với khu phố nơi họ sinh sống. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong số các thành phố được khảo sát.

Hiệu sách cũ giữa lòng thành phố Medellin. Ảnh: Wirestock Creators / Shutterstock.

Du khách đến Medellín có thể trải nghiệm hệ thống thang cuốn ngoài trời dẫn lên khu Comuna 13, nơi nổi tiếng với những bức tranh tường và nghệ thuật đường phố đầy màu sắc.

Một lựa chọn khác là khám phá Perpetuo Socorro, khu công nghiệp cũ đã được tái phát triển thành không gian sáng tạo và từng xuất hiện trong danh sách những khu phố tuyệt vời nhất thế giới của Time Out.

Trong khi đó, Provenza là điểm đến dành cho những người yêu thích cuộc sống về đêm, với nhiều nhà hàng, quán bar và câu lạc bộ. Khu vực này cũng gắn liền với văn hóa âm nhạc Latin, nơi nữ ca sĩ Karol G cùng một số ngôi sao âm nhạc khác sở hữu các câu lạc bộ.

Bên cạnh những điểm tham quan hiện có, Medellín dự kiến đón thêm một công trình giải trí mới vào năm 2027.

Bãi biển nhân tạo mang tên Mar Medellín được lên kế hoạch xây dựng gần sân bay, hứa hẹn bổ sung một trải nghiệm mới cho du khách khi đến thành phố này.

Với sự kết hợp giữa văn hóa đọc, nghệ thuật đường phố, ẩm thực và đời sống giải trí sôi động, Medellín được kỳ vọng trở thành một trong những điểm đến thu hút du khách quốc tế trong năm 2027.