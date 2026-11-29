Ngày 29/11, Cổng TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 2003, trú tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ, về tội “Làm nhục người khác”.

Trước đó, Toàn đã sử dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tạo hình ảnh giả mạo, đăng tải lên mạng xã hội Facebook kèm theo nội dung bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Theo tài liệu xác minh, trong tháng 6 và tháng 7/2026, Nguyễn Văn Toàn đã sử dụng ứng dụng ChatGPT để tạo hình ảnh giả mạo chị T. (là hàng xóm của gia đình Toàn) có những cử chỉ thân mật với một người đàn ông không có thật.

Hình ảnh giả mạo được tạo bằng ứng dụng ChatGPT mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị T.

Sau khi tạo được hình ảnh, Toàn sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Hưng” đăng tải 6 bài viết kèm hình ảnh giả mạo, với nội dung bịa đặt chị T. có quan hệ bất chính. Để thu hút sự chú ý và tăng mức độ lan truyền, Toàn còn gắn thẻ tài khoản Facebook của vợ chồng chị T. cùng nhiều tài khoản khác vào các bài viết.

Tại cơ quan Công an, Toàn khai nhận nguyên nhân thực hiện hành vi xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa mẹ mình và gia đình chị T. kéo dài từ năm 2025. Do bức xúc, Toàn đã tạo dựng hình ảnh giả mạo và đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của chị T. Hành vi của Toàn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của nạn nhân và gia đình, làm xáo trộn cuộc sống, sinh hoạt thường ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận, nắm bắt thông tin, Công an xã Tề Lỗ đã khẩn trương vào cuộc xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ. Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, Công an xã Tề Lỗ đã tập trung xác minh, làm rõ đối tượng thực hiện hành vi.

Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai đối với đối tượng Nguyễn Văn Toàn

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Toàn về tội “Làm nhục người khác”, theo khoản 2, Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Toàn, sinh năm 2003, trú tại xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ về tội “Làm nhục người khác”

Vụ án là lời cảnh tỉnh đối với mỗi cá nhân trong việc sử dụng mạng xã hội và ứng xử trong đời sống hằng ngày. Đừng vì một phút bốc đồng mà có những hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Một hành động thiếu kiểm soát cũng có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc và khiến bản thân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.