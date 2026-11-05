Mẹ và con gái thiệt mạng thương tâm sau vụ gấu tấn công tại Canada

Hai nạn nhân được xác định là Jenny Balcarras và con gái Selah Reed, 20 tuổi. Thi thể của họ được tìm thấy gần đường mòn Snooka West, cách cộng đồng Bella Coola khoảng 8 km. Hai người được gia đình thông báo mất tích từ cuối tuần trước, trong đó thi thể người mẹ được tìm thấy trước con gái một ngày.

Ảnh minh họa. Ảnh: Unsplash

Thanh tra Jeff Tyre thuộc Cơ quan Bảo tồn British Columbia cho biết lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc và xem xét khả năng có nhiều con gấu liên quan. Người dân được cảnh báo tránh xa khu vực để bảo đảm an toàn và không cản trở công tác điều tra.

Gia đình cho biết Jenny mới chuyển đến Bella Coola để bắt đầu công việc mới. Bà để lại ba người con trưởng thành và một cháu. Sự ra đi của Selah, cô gái mới 20 tuổi, cũng khiến người thân vô cùng đau xót.

Vụ việc xảy ra tại khu vực rừng mưa Great Bear, nơi gấu xám thường xuyên xuất hiện. Đây cũng là địa bàn từng ghi nhận vụ gấu xám tấn công một nhóm học sinh và giáo viên vào tháng 11/2025, khiến 11 người bị thương.

Giới chức Canada hiện tiếp tục điều tra vụ việc và tăng cường cảnh báo an toàn tại khu vực.