Mẹ Tím - Hồng Đào ngã bệnh, cả gia đình bất ngờ thay đổi thái độ

Mới đây, nhà sản xuất Ngày Con Còn Mẹ công bố poster chính thức, hé lộ một tình huống đáng chú ý trong câu chuyện gia đình bà Tím (Hồng Đào). Nếu những hình ảnh trước đó tập trung vào mâu thuẫn giữa mẹ Tím do Hồng Đào thủ vai và con gái Mây (Phương Anh Đào), poster mới lại mang đến bầu không khí hoàn toàn khác.

Trong khung hình, các thành viên gia đình quây quần bên nhau, gương mặt và thái độ đều có phần nhẹ nhàng hơn. Đáng chú ý, trên tay mẹ Tím xuất hiện dây truyền nước biển. Chi tiết này làm dấy lên nghi vấn nhân vật có thể gặp vấn đề về sức khỏe, trở thành bước ngoặt khiến những người thân gác lại bất đồng để ở bên chăm sóc bà.

Hình ảnh cả nhà quây quần chăm sóc khi mẹ Tím (Hồng Đào) ngã bệnh.

Dù vậy, nhà sản xuất chưa xác nhận cụ thể nguyên nhân khiến mẹ Tím phải truyền nước. Vì thế, tình trạng sức khỏe của nhân vật vẫn là chi tiết được khán giả chờ đợi lời giải đáp khi bộ phim chính thức ra mắt.

Trong Ngày Con Còn Mẹ, Hồng Đào đảm nhận vai bà Tím, người mẹ có cách đối xử khác biệt với hai con. Bà dành nhiều sự ưu ái cho con trai Pháo (Trần Huy Anh), trong khi con gái Mây (Phương Anh Đào) thường xuyên phải đối mặt với những yêu cầu và kỳ vọng khiến cô tổn thương.

Sự thiên vị của mẹ Tím được thể hiện qua những lựa chọn trong cuộc sống gia đình. Bà sẵn sàng hỗ trợ Pháo phát triển công việc, nhưng lại muốn Mây làm nhân viên dưới quyền anh trai. Những khác biệt ấy khiến khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng lớn, tạo nên những cuộc tranh cãi căng thẳng.

Trước đó, hình ảnh Hồng Đào và Phương Anh Đào trong những phân cảnh đối đầu đã thu hút sự chú ý nhờ diễn xuất giàu cảm xúc. Nếu bà Tím đại diện cho kiểu người mẹ luôn tin rằng mình đang lựa chọn điều tốt nhất cho con, Mây lại là người mong muốn được lắng nghe và đối xử công bằng. Sự khác biệt trong cách nhìn nhận tình thân trở thành một trong những nút thắt của Ngày Con Còn Mẹ.

Cảnh trong phim Ngày con còn mẹ. Ảnh: NSX

Việc poster chính chuyển sang hình ảnh gia đình quây quần bên mẹ Tím mở ra nhiều khả năng về diễn biến tiếp theo. Nếu nhân vật thực sự trải qua biến cố sức khỏe, đây có thể là thời điểm các thành viên nhìn lại những mâu thuẫn đã kéo dài và nhận ra tầm quan trọng của việc ở bên nhau. Tuy nhiên, những gì xảy ra với bà Tím vẫn cần được chờ đợi qua nội dung chính thức của tác phẩm.

Bên cạnh Hồng Đào và Phương Anh Đào, Ngày Con Còn Mẹ còn có sự tham gia của Trần Huy Anh, Ma Ran Đô và Nguyên Thảo. Bộ phim do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, khai thác những xung đột trong gia đình cùng tình cảm giữa cha mẹ và con cái qua những tình huống gần gũi với đời sống.

Với Hồng Đào, vai bà Tím tiếp tục là một hình tượng phụ nữ có nhiều mâu thuẫn nội tâm, khác với những vai diễn hài hước mà khán giả từng quen thuộc. Sau dấu ấn từ các phim điện ảnh như Mai, Chị Dâu và Mang Mẹ Đi Bỏ, nữ nghệ sĩ tiếp tục lựa chọn những câu chuyện gia đình giàu cảm xúc trong năm 2026.

Ngày Con Còn Mẹ dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ ngày 11/11/2026. Những hình ảnh mới nhất đang khiến khán giả quan tâm đến biến cố của mẹ Tím, cũng như cách các thành viên trong gia đình đối diện với những tổn thương đã tồn tại từ lâu.