Mẹ tái phát ung thư, nữ sinh Hà Tĩnh rẽ hướng từ đam mê thanh nhạc sang ngành Điều dưỡng

Nguyễn Nhật Trà My (năm thứ ba, lớp Điều dưỡng 18B, trường CĐ Y tế Hà Tĩnh).

Bước ngoặt từ biến cố gia đình

Trà My từng có dự định theo đuổi con đường nghệ thuật, đặc biệt là lĩnh vực thanh nhạc. Âm nhạc từng là niềm yêu thích và gắn với hình dung của cô về tương lai. Tuy nhiên, bước ngoặt đến vào thời điểm My thi tốt nghiệp THPT, khi mẹ cô mắc ung thư tái phát lần thứ hai. Đó là khoảng thời gian gia đình đối diện với nhiều lo lắng. Chứng kiến mẹ tiếp tục phải đối mặt với bệnh tật, Trà My suy nghĩ nhiều hơn về sức khỏe, tình thân và ý nghĩa của việc chăm sóc người bệnh. Mẹ của Trà My từng theo học ngành Y Dược hệ Trung cấp tại Học viện Quân y.

Trà My tham gia các hoạt động hỗ trợ khám chữa bệnh cho người dân.

Câu chuyện của mẹ cùng những trải nghiệm trong gia đình tác động đến lựa chọn của cô gái trẻ. “Từ biến cố sức khỏe của mẹ, mình hiểu rằng, cuộc sống có thể đặt con người trước những thử thách không mong muốn, nhưng tình yêu thương, nghị lực và niềm tin có thể giúp chúng ta tiếp tục bước về phía trước”, Trà My tâm sự. Nếu trước đây, cô từng hình dung tương lai qua những giai điệu, thì giờ đây, Trà My mong muốn dùng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và sự tận tâm để mang lại cảm giác an tâm cho người bệnh. Cô xem đây cũng là cách tiếp nối những điều tốt đẹp từ mẹ.

Đưa tinh thần sẻ chia vào những việc làm cụ thể

Hiện tại, Trà My đang đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Bí thư Chi đoàn và Chủ nhiệm CLB Y Kết nối. Với My, tuổi trẻ là quãng thời gian tích lũy kiến thức cho bản thân và học cách sống có trách nhiệm với cộng đồng. Suy nghĩ ấy thôi thúc cô tham gia công tác Đoàn - Hội, tình nguyện và các hoạt động giao lưu trong nước, quốc tế song song với việc học.

Trong vai trò Chủ nhiệm CLB Y Kết nối, Trà My tham gia tổ chức, kết nối sinh viên và triển khai các chương trình hướng đến cộng đồng. Những hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tri ân người có công tại Hà Tĩnh giúp cô có thêm cơ hội tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Qua những chuyến đi, Trà My nhận ra, phía sau mỗi người bệnh là một câu chuyện, một hoàn cảnh và những nhu cầu riêng cần được lắng nghe, thấu hiểu. Những lời hỏi thăm, thái độ tôn trọng hay sự hướng dẫn tận tình đôi khi mang ý nghĩa lớn đối với người đang cần được chăm sóc.

Nhận thức ấy được Trà My tiếp tục tìm hiểu thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, với đề tài: “Khảo sát sự hài lòng của người bệnh về giao tiếp của sinh viên điều dưỡng trường CĐ Y tế Hà Tĩnh”. Trong quá trình tham gia nghiên cứu, cô có cơ hội tìm hiểu phương pháp thu thập thông tin, tổng hợp tài liệu và nhìn nhận hoạt động giao tiếp từ góc độ người bệnh. Trà My cho rằng, một lời chào thân thiện, thái độ ân cần, sự kiên nhẫn khi giải đáp thắc mắc hay khả năng lắng nghe chủ động đều có thể giúp người bệnh cảm thấy được tôn trọng và an tâm hơn. Năm học 2025 - 2026, My đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh Hà Tĩnh. Cô cũng được T.Ư Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch “Mùa Hè xanh”, năm 2025.

Trà My (thứ hai, từ trái sang) nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh Hà Tĩnh, năm học 2025 - 2026.

Những trải nghiệm giao lưu quốc tế

Tháng 4/2026, Trà My là đại diện tuổi trẻ Hà Tĩnh tham gia đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam trong chương trình “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc. Trà My có cơ hội tìm hiểu văn hóa, lịch sử, con người và những thành tựu phát triển của Trung Quốc, đồng thời giao lưu với thanh niên nước bạn. Những cuộc gặp gỡ giúp cô nhận ra rằng, dù khác biệt về ngôn ngữ và môi trường sống, người trẻ ở các quốc gia đều có điểm chung là tinh thần ham học hỏi, mong muốn phát triển bản thân và khát vọng đóng góp cho xã hội.

Trà My tham gia “Hành trình Đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc.

Trước đó, Trà My cũng là một trong những đại biểu của Đoàn đại biểu Hà Tĩnh tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trải nghiệm này giúp cô có thêm cơ hội gặp gỡ những người đang học tập, làm việc trong lĩnh vực y tế và hiểu rõ hơn yêu cầu về chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm đối với người bệnh.

Trà My (thứ ba, từ phải sang) tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bên cạnh hoạt động y tế và giao lưu quốc tế, Trà My còn dành sự quan tâm cho việc gìn giữ văn hóa truyền thống. Là thành viên CLB Dân ca ví, giặm trẻ Hà Tĩnh, cô tham gia hỗ trợ lớp học miễn phí “Hè vui cùng dân ca ví, giặm” dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, trong Hè năm 2026.

Trà My thể hiện tình yêu âm nhạc và niềm đam mê với các giá trị văn hóa truyền thống.

Trong tương lai, nữ sinh Hà Tĩnh mong muốn trở thành một điều dưỡng viên có chuyên môn vững vàng, y đức trong sáng, biết lắng nghe và tôn trọng người bệnh. Cô cũng hy vọng tiếp tục duy trì những hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, kết nối sinh viên tình nguyện và lan tỏa các giá trị văn hóa quê hương.

Ảnh: NVCC