Mẹ ruột và em gái Hoa hậu Jennifer Phạm gây chú ý

Hoa hậu Jennifer Phạm trên trang cá nhân đã khoe mẹ và em gái xinh đẹp của mình trong một chuyến du lịch. Cô tự hào và cảm thấy may mắn khi được thừa hưởng nhan sắc của mẹ. Hoa hậu Jennifer Phạm viết: "Người ta nói, muốn biết một cô gái sau này sẽ trở thành người phụ nữ như thế nào, hãy nhìn vào mẹ của cô ấy. Nếu điều đó đúng, chị em chúng tôi thật sự rất may mắn".

Nhan sắc của 3 mẹ con nhà Hoa hậu Jennifer Phạm.

Qua những hình ảnh này, nhiều khán giả dành lời khen nhan sắc của mẹ Hoa hậu Jennifer Phạm. Không giống con gái thường xuyên xuất hiện trước công chúng, mẹ Jennifer Phạm chọn cuộc sống lặng lẽ. Những thông tin về bà không nhiều và phần lớn đến từ các hình ảnh gia đình hoặc những lần Jennifer chia sẻ.

Một số hình ảnh được truyền thông đăng tải cho thấy bà vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung, gọn gàng. Nhan sắc của bà cũng từng được nhận xét là một trong những nét đẹp mà Jennifer Phạm thừa hưởng từ gia đình. Ở tuổi xế chiều, bà dành nhiều thời gian cho gia đình và các con cháu.

Jennifer Phạm và em gái thừa hưởng nhan sắc của mẹ.

Về phía Jennifer Phạm, hiện cô có cuộc sống riêng cùng doanh nhân Nguyễn Đức Hải và các con. Dù bận rộn với công việc, cô vẫn duy trì sự gắn kết với gia đình hai bên. Trong những câu chuyện về cuộc sống, hình ảnh bố mẹ ruột tại Mỹ vẫn là một phần quan trọng trong ký ức và hành trình trưởng thành của cô.

Jennifer Phạm sinh năm 1985 tại TP.HCM, sau đó, người đẹp cùng bố mẹ sang Mỹ định cư. Ở độ tuổi trưởng thành, cô sở hữu nhan sắc cuốn hút, sự tự tin và sở hữu không ít tài lẻ. Từng tham gia hàng loạt các cuộc thi nhan sắc, tên tuổi của Jennifer Phạm được chú ý nhiều hơn khi cô đăng quang "Hoa hậu châu Á tại Mỹ" năm 2006. Sau khi hoàn thành việc học tập tại nước ngoài, mỹ nhân 8x về Việt Nam lập nghiệp.

Ảnh: FBNV