Mẹ ruột và con trai quay video đùa giỡn thân mật, cộng đồng mạng tranh cãi

Một đoạn video ghi lại cảnh người mẹ trẻ vui đùa cùng con trai đã trưởng thành hơn về vóc dáng bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Bên cạnh những ý kiến cho rằng đây là khoảnh khắc gia đình gần gũi, không ít người đặt câu hỏi về giới hạn trong cách thể hiện tình cảm giữa cha mẹ và con cái khi trẻ bước vào giai đoạn phát triển nhận thức về giới tính.

Theo bài viết đăng trên Sohu, một đoạn video dài vài chục giây được chia sẻ trên nền tảng video ngắn, ghi lại cảnh một người mẹ trẻ và con trai vui đùa trong phòng ngủ. Hai mẹ con cười nói, đuổi bắt và tương tác với nhau một cách thoải mái.

Có thể, người mẹ chỉ muốn lưu giữ khoảnh khắc vui vẻ, thể hiện không khí gia đình ấm áp. Tuy nhiên, sau khi video được đăng tải, phần bình luận lại xuất hiện nhiều ý kiến tập trung vào mức độ thân mật giữa hai mẹ con.

Một số người cho biết thoạt nhìn, họ tưởng hai nhân vật trong video là một cặp tình nhân. Những người khác chú ý đến ánh mắt và cách cả hai tương tác, từ đó cho rằng cha mẹ cần ý thức rõ hơn về ranh giới trong mối quan hệ với con khi trẻ lớn lên.

Câu chuyện nhanh chóng gợi lại quan niệm truyền thống “nam nữ hữu biệt”, thường được nhắc đến qua câu nói “con trai lớn nên tránh mẹ, con gái lớn nên tránh cha”. Dù cách diễn đạt này có thể gây tranh luận trong xã hội hiện đại, vấn đề cốt lõi mà nhiều người quan tâm vẫn là làm thế nào để cha mẹ vừa duy trì sự gần gũi, vừa tôn trọng quyền riêng tư và sự phát triển tâm lý của con.

Trên thực tế, không ít phụ huynh vẫn quen nhìn con mình như những đứa trẻ nhỏ bé cần được chăm sóc toàn diện. Thói quen ấy đôi khi khiến người lớn chậm nhận ra rằng con đã bắt đầu hình thành ý thức về cơ thể, giới tính và nhu cầu có không gian riêng.

Bài viết trên Sohu kể lại câu chuyện của một người mẹ có con trai đang học lớp hai tiểu học. Trước đây, việc tắm rửa của cậu bé thường do mẹ hỗ trợ, từ gội đầu đến vệ sinh cơ thể. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cậu bé bất ngờ kiên quyết muốn tự tắm một mình.

Do còn nhỏ, cậu bé đôi khi gội đầu chưa sạch, để bọt xà phòng dính trên tóc hoặc vô tình làm ướt quần áo ngủ. Lo lắng con chưa biết tự chăm sóc bản thân, người mẹ nhiều lần định mở cửa phòng tắm để giúp đỡ nhưng đều bị con từ chối.

Khi mẹ thắc mắc vì sao phải đóng cửa, cậu bé nghiêm túc giải thích rằng giáo viên đã dạy về sự khác biệt giữa nam và nữ. Vì mẹ là phụ nữ nên không thể vào xem con trai tắm.

Phản ứng ấy khiến người mẹ nhận ra con đã bắt đầu hình thành nhận thức về giới tính và quyền riêng tư. Thay vì tiếp tục chăm sóc con theo thói quen cũ, chị quyết định tôn trọng mong muốn của con, điều chỉnh cách sinh hoạt và tạo cho cậu bé không gian riêng phù hợp hơn với độ tuổi.

Câu chuyện cho thấy trẻ có thể bộc lộ nhu cầu riêng tư thông qua những thay đổi rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Khi trẻ muốn tự mặc quần áo, đóng cửa phòng tắm hoặc không muốn cha mẹ nhìn thấy cơ thể mình, người lớn cần bình tĩnh tìm hiểu và tôn trọng những tín hiệu ấy, thay vì xem đó là sự bướng bỉnh hay xa cách.

Việc giáo dục giới tính cũng không nhất thiết phải bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện phức tạp. Cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ nhận biết các bộ phận riêng tư, hiểu rằng cơ thể thuộc về mình và biết cách nói không với những tiếp xúc khiến bản thân không thoải mái. Quan trọng hơn, trẻ cần được biết rằng mình có thể chia sẻ với người lớn đáng tin cậy nếu gặp tình huống bất thường.

Một trong những quan niệm phổ biến khiến việc giáo dục giới tính trong gia đình chưa được chú trọng là cho rằng trẻ còn quá nhỏ để hiểu những vấn đề liên quan đến cơ thể và giới tính. Một số phụ huynh tin rằng khi trưởng thành, trẻ sẽ tự nhiên biết cách ứng xử phù hợp.

Tuy nhiên, nhận thức về cơ thể, giới tính và quyền riêng tư được hình thành dần trong quá trình phát triển. Trẻ cần được hướng dẫn phù hợp với độ tuổi, thông qua những tình huống cụ thể trong đời sống thường ngày.

Cha mẹ có thể bắt đầu bằng việc gõ cửa trước khi vào phòng riêng của con, hỏi ý kiến trước khi ôm hoặc hôn nếu trẻ không muốn, đồng thời dạy con rằng tình cảm gia đình không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mọi hành động tiếp xúc cơ thể.

Những nguyên tắc ấy cũng cần được áp dụng nhất quán giữa các thành viên trong gia đình. Người lớn nên làm gương trong việc tôn trọng không gian riêng tư, tránh ép trẻ thể hiện tình cảm bằng cách ôm hôn người khác khi trẻ không thoải mái và không chế giễu khi con bắt đầu ngại ngùng về cơ thể.

Bên cạnh đó, việc trẻ muốn tự tắm, tự thay quần áo hay có không gian ngủ riêng không nên bị diễn giải thành dấu hiệu của sự xa cách. Đây có thể là những biểu hiện bình thường của quá trình phát triển tính tự lập. Cha mẹ cần cân nhắc độ tuổi, mức độ trưởng thành, điều kiện sinh hoạt và nhu cầu thực tế của từng trẻ để đưa ra quyết định phù hợp.

Đối với việc ngủ riêng, không có một mốc tuổi duy nhất phù hợp với mọi gia đình. Điều quan trọng là trẻ có môi trường ngủ an toàn, được bảo đảm quyền riêng tư và được hướng dẫn dần dần để tự lập. Cha mẹ cũng cần duy trì sự quan tâm, trò chuyện và hỗ trợ về cảm xúc, tránh để việc tạo không gian riêng khiến trẻ cảm thấy bị bỏ mặc.

Cũng cần phân biệt rõ giữa giáo dục ranh giới cá nhân với những nhận định thiếu căn cứ về sự phát triển của trẻ. Việc một bé trai thích chơi búp bê, một bé gái thích để tóc ngắn hay một đứa trẻ có tính cách nhút nhát không đồng nghĩa với việc trẻ bị nhầm lẫn về giới tính. Tương tự, không có cơ sở để khẳng định rằng sự gần gũi thông thường giữa cha mẹ và con sẽ trực tiếp gây ra dậy thì sớm. Dậy thì sớm là vấn đề cần được đánh giá dựa trên các dấu hiệu phát triển thể chất và chuyên môn y tế.

Vì vậy, thay vì áp dụng những quy tắc cứng nhắc hoặc tạo ra cảm giác xấu hổ về cơ thể, cha mẹ nên tập trung giúp con hiểu về giới hạn cá nhân, sự đồng thuận, cách bảo vệ bản thân và tôn trọng người khác.

Tranh luận xung quanh đoạn video mẹ con cho thấy cách thể hiện tình cảm trong gia đình có thể được nhìn nhận khác nhau tùy theo quan điểm và trải nghiệm của mỗi người. Chỉ từ một đoạn video ngắn, khó có thể kết luận đầy đủ về mối quan hệ giữa hai mẹ con hay cách người mẹ nuôi dạy con trong đời sống thường ngày.

Dẫu vậy, câu chuyện vẫn gợi ra một vấn đề đáng quan tâm: khi con lớn lên, cha mẹ cần điều chỉnh cách chăm sóc để phù hợp với những thay đổi về thể chất, tâm lý và nhu cầu độc lập của trẻ.

"Con trai lớn nên tránh mẹ, con gái lớn nên tránh cha" không nhất thiết phải được hiểu là cha mẹ cần trở nên lạnh nhạt hay giữ khoảng cách tuyệt đối với con khác giới. Điều quan trọng hơn là biết tôn trọng quyền riêng tư, không áp đặt sự thân mật và giúp trẻ hiểu rằng tình yêu thương luôn đi cùng sự an toàn, tôn trọng và tự nguyện.

Một cái ôm khi con cần được an ủi, một cuộc trò chuyện trước giờ đi ngủ hay sự hiện diện của cha mẹ khi con gặp khó khăn vẫn có ý nghĩa quan trọng ở mọi giai đoạn trưởng thành. Sự khác biệt nằm ở chỗ cha mẹ cần lắng nghe mong muốn của con, nhận biết những giới hạn mới và không xem sự độc lập của trẻ là dấu hiệu cho thấy tình cảm gia đình đang phai nhạt.

Bởi suy cho cùng, nuôi dạy con không chỉ là chăm sóc và bảo vệ, mà còn là quá trình học cách trao cho con quyền tự chủ phù hợp với từng độ tuổi. Khi được tôn trọng từ những điều nhỏ nhất, trẻ sẽ có thêm cơ hội hình thành nhận thức lành mạnh về cơ thể, xây dựng sự tự tin và biết cách thiết lập những mối quan hệ an toàn trong tương lai.