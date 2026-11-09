Mẹ ruột Phương Mỹ Chi tuyên bố sau đám cưới của con gái tại Hà Nội

Vừa qua, Phương Mỹ Chi đã tổ chức thành công Day 2 của nhạc hội Dân chơi dân ca tại Hà Nội. Tiếp nối những dấu ấn từ đêm diễn trước, nữ ca sĩ cùng ê-kíp mang đến một không gian âm nhạc được đầu tư chỉn chu, kết hợp giữa màu sắc dân gian truyền thống và hơi thở hiện đại. Hàng loạt tiết mục được chuẩn bị công phu, tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả có mặt tại chương trình.

Phương Mỹ Chi trong đêm nhạc vừa diễn ra tại Hà Nội ngày 7/11.

Đáng chú ý, sân khấu đám cưới trong ca khúc Thiên đường với người thương tiếp tục trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật nhất đêm nhạc. Với cách dàn dựng độc đáo, không khí sôi động cùng sự tương tác gần gũi, tiết mục nhanh chóng thu hút sự chú ý và được khán giả chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội sau khi chương trình khép lại.

Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng trình diễn, Phương Mỹ Chi còn cho thấy sự trưởng thành trong tư duy tổ chức và xây dựng những dự án âm nhạc mang dấu ấn cá nhân. Từ một giọng ca nhí gắn liền với dòng nhạc dân ca, nữ ca sĩ đang từng bước mở rộng giới hạn sáng tạo, thử nghiệm những hình thức biểu diễn mới nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định tiếp tục gây sốt với đám cưới Thiên đường với người thương.

Giữa những lời chúc mừng dành cho thành công của con gái, mẹ ruột Phương Mỹ Chi cũng có động thái khiến nhiều người chú ý. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ cảm xúc sau khi theo dõi đêm diễn đặc biệt của nữ ca sĩ. Cụ thể, mẹ Phương Mỹ Chi viết: "Xong show diễn, con gái giỏi quá, sao mà con có thể làm được như vậy hay quá. Hôm qua trộm vía không mưa, rất là mừng".

Dù chỉ là vài dòng ngắn gọn, chia sẻ của mẹ nữ ca sĩ vẫn khiến nhiều người cảm nhận được niềm hạnh phúc và tự hào. Đặc biệt, cách bày tỏ có phần ngỡ ngàng trước những gì con gái làm được cho thấy sự khâm phục của một người mẹ khi chứng kiến hành trình trưởng thành của con.

Bên dưới chia sẻ, nhiều khán giả cũng dành lời khen cho Phương Mỹ Chi, đồng thời nhắc đến vai trò của gia đình trong hành trình phát triển sự nghiệp của nữ ca sĩ. Theo đó, bên cạnh nỗ lực và tài năng của giọng ca Bóng phù hoa, sự đồng hành, động viên từ mẹ ruột được xem là một trong những điểm tựa quan trọng giúp cô vững vàng trên con đường nghệ thuật.

Mẹ ruột Phương Mỹ Chi xúc động chia sẻ sau khi đêm diễn của con gái thành công tốt đẹp.

Từ những ngày đầu bước chân vào showbiz đến thời điểm có thể tự tin thực hiện những nhạc hội mang quy mô riêng, Phương Mỹ Chi đã trải qua một hành trình dài với nhiều thay đổi. Thành công của Dân chơi dân ca không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp mà còn phần nào phản ánh sự trưởng thành của nữ ca sĩ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Với Phương Mỹ Chi, những tràng pháo tay của khán giả có lẽ là phần thưởng lớn sau mỗi đêm diễn. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu, niềm tự hào giản dị từ mẹ ruột cũng là một sự ghi nhận đặc biệt dành cho những nỗ lực mà nữ ca sĩ đã bỏ ra.