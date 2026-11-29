Hoa hậu Hà Kiều Anh xúc động chia sẻ tình cảm dành cho mẹ nhân dịp sinh nhật. Cô cho biết càng trưởng thành, trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, cô càng nhận ra mình may mắn khi được làm con gái của mẹ, được lớn lên trong tình yêu thương và sự chở che của bà. Với nàng Hậu, đó là một trong những điều hạnh phúc nhất mà cuộc đời dành tặng.

Hà Kiều Anh thừa nhận đôi khi cô tự hỏi phải làm bao nhiêu điều mới có thể đáp đền hết những gì mẹ đã dành cho gia đình. Sự hiện diện của mẹ cũng khiến cô luôn an lòng.

Hoa hậu Hà Kiều Anh và mẹ ruột - doanh nhân Vương Oanh. Ảnh: FBNV

Dòng chia sẻ của Hoa hậu Hà Kiều Anh nhận được những lời chúc từ đồng nghiệp và bạn bè. Mọi người đều gửi lời chúc đến mẹ ruột của Hoa hậu Việt Nam 1992.

Được biết, mẹ Hoa hậu Hà Kiều Anh sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố từng là Thứ trưởng Bộ Xây dựng, mẹ bà là cô gái Hà thành duyên dáng, bà được thừa hưởng nét mặn mà đằm thắm của mẹ và sự tinh tế trong hội họa của cha. Thế nhưng do muốn thử sức mình trong nhiều lĩnh vực, bà Oanh không đi theo nghề của cha mà nộp đơn thi tuyển vào Khoa Vô tuyến Điện - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Tốt nghiệp đại học năm 1977, bà Vương Kiều Oanh tự mình kiếm việc làm mà không cần sự trợ giúp của cha.

Hoa hậu Hà Kiều Anh chụp ảnh cùng mẹ và con gái. Ảnh: FBNV

Bà từng kinh qua nhiều công việc khác nhau, từ ứng dụng công nghệ, lập trình phần mềm cho tới sửa chữa máy tính điện tử, sửa tổng đài điện thoại di động hay chăm sóc khách hàng và bảo hành sản phẩm. Ở bất kỳ vai trò nào, bà cũng thể hiện năng lực vượt trội.

Năm 29 tuổi, sau biến cố lớn của gia đình, bà quyết tâm một mình đưa cô con gái 5 tuổi Nam tiến lập nghiệp với hành trang vỏn vẹn chỉ một chỉ vàng cùng chiếc vòng mã não được người cô tặng. Vật lộn mưu sinh giữa dòng đời, ban ngày làm việc tại cơ quan Nhà nước, tối về lại cặm cụi may quần áo thuê, hoàn cảnh gian nan ấy vẫn không thể khuất phục được ý chí của bà.

Ở tuổi xế chiều, mẹ Hoa hậu Hà Kiều Anh sống bình yên, hạnh phúc. Ảnh: NVCC

Mẹ Hoa hậu Hà Kiều Anh quyết định vào TP.HCM lập nghiệp đã vướng phải sự phản đối của người thân. Theo lời kể của Hoa hậu Hà Kiều Anh, ngày mới vào, ông ngoại muốn mẹ con chị phải quay về Hà Nội nên không nhờ ai xin việc cho mẹ. Năm học lớp 6, khi mẹ nhận may gia công, chị làm "chân phụ may" tích cực. Bước sang năm lớp 8, chị làm nhang và phụ bán bún bò cho bác họ để có tiền sắm sửa sách vở.

Vào năm 1992, lúc Hà Kiều Anh ngỏ ý tham gia cuộc thi hoa hậu, bà đã quyết liệt phản đối. Tuy nhiên, khi hiểu rằng không thể ngăn cản được quyết tâm của con gái, bà đành ngậm ngùi đi vay mượn tiền của bạn bè để trang trải cho con đi thi. Toàn bộ số tiền thưởng của tân hoa hậu năm ấy, thay vì dùng để tận hưởng, hai mẹ con Hà Kiều Anh lại mang đi trả hết các khoản nợ nần.

Trở thành Hoa hậu Việt Nam, đi đóng phim, Hà Kiều Anh là cái tên đình đám của làng giải trí, mẹ chị vẫn là người theo sát chăm sóc và bảo vệ con gái. Không chỉ tận tụy giúp con gái, bà Vương Kiều Oanh còn là một doanh nhân tài giỏi. Dù đối mặt với nhiều chông gai, bà vẫn vững lòng.

Hiện tại, mẹ Hoa hậu Hà Kiều Anh đã nghỉ hưu, sống ở Mỹ, thỉnh thoảng về Việt Nam thăm con gái và các cháu. Nhan sắc tuổi U80 của bà vẫn trẻ đẹp, giữ được sự quý phái và sang trọng.