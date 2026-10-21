Mẹ ruột H'Hen Niê gây chú ý khi lần đầu đến châu Âu

Mới đây, Tuấn Khôi - chồng H'Hen Niê đã đăng tải những hình ảnh đầu tiên trong chuyến du lịch Châu Âu cùng gia đình vợ. Cả nhà đã đặt chân đến thị trấn Náchod thuộc vùng Hradec Králové, miền Đông Bắc Cộng hòa Séc.

Đây là chuyến đi Châu Âu đầu tiên của bố mẹ H'Hen Niê. Cô cho biết từng mong có thể sắp xếp công việc để đưa hai ông bà ra nước ngoài, chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc cổ và trải nghiệm cảnh sắc châu Âu. Dù chưa được ngắm tuyết rơi nhưng nàng hậu vẫn vui khi bố mẹ có cơ hội khám phá một vùng đất mới.

Trong những hình ảnh được đăng tải, nét hài hước của bé Harley khiến fan không khỏi thích thú. "Đây là Mộc Đan 13 tháng tuổi đi Nachod", ông xã H'Hen Niê chia sẻ.

Nhiều người nhận xét Harley giống ba Khôi từ điệu cười.

H'Hen Niê và bố đẻ (áo phao trắng) thoải mái chọn mua hoa quả trên đường phố Náchod.

Trong khi đó, mẹ H'Hen Niê lại không chịu được cái lạnh Châu Âu nên quấn khăn khá kín đáo khiến fan bật cười vì trước đó, H'Hen Niê tiết lộ đặc biệt muốn ba mẹ được nhìn thấy tuyết rơi.

H'Hen Niê nhấn mạnh ý nghĩa của hành trình không chỉ nằm ở những địa danh sẽ ghé thăm. Điều cô trân trọng hơn cả là khoảng thời gian được ở bên bố mẹ, chồng và con gái. "Chuyến đi này ngoài việc được du lịch, ngắm nhìn cảnh đẹp còn là khoảng thời gian có ba mẹ, chồng con ở bên nên rất ý nghĩa với mình. Chúc hành trình của gia đình thật vui vẻ và bình an", cô bày tỏ.