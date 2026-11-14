Mẹ ruột 76 tuổi đi khám răng, con trai chết lặng khi biết bà bị nhổ 9 chiếc răng trong một ngày

Một người đàn ông tại Trung Quốc bày tỏ sự bức xúc sau khi phát hiện mẹ ruột 76 tuổi bị nhổ cùng lúc 9 chiếc răng, đồng thời cấy ghép 7 chiếc răng mới tại một phòng khám nha khoa. Đáng chú ý, người phụ nữ còn ký giấy xác nhận khoản nợ 33.960 NDT (khoảng 130,6 triệu đồng) dù chỉ mới thanh toán trước 1.000 NDT. Vụ việc khiến gia đình nghi ngờ phòng khám có dấu hiệu lạm dụng điều trị.

Theo truyền thông Trung Quốc, anh Từ (họ Từ) cho biết, ngày 17/4, mẹ anh đi chợ và tình cờ gặp một nhân viên của phòng khám nha khoa Tu Nguyên. Người này giới thiệu các dịch vụ khám, chữa răng, khiến bà quyết định đến cơ sở nha khoa vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, khi trở về nhà vào tối 18/4, anh Từ vô cùng sửng sốt khi thấy miệng mẹ sưng tấy. Hỏi chuyện, anh mới biết người phụ nữ đã trải qua một ca điều trị với quy mô lớn: nhổ cùng lúc 9 chiếc răng và cấy ghép 7 chiếc răng mới.

Theo hồ sơ khám bệnh, mẹ anh được chẩn đoán mất răng hàm trên và mắc bệnh nha chu. Phương án điều trị được đưa ra là nhổ những chiếc răng bị tổn thương, sau đó tiến hành cấy ghép tức thì với tổng chi phí 33.960 NDT. Điều khiến gia đình càng thêm bức xúc là tờ giấy xác nhận công nợ do người mẹ ký tại phòng khám. Nội dung thể hiện bà đã thanh toán trước 1.000 NDT vào ngày 18/4 và cam kết hoàn tất khoản tiền còn lại trước ngày 19/4.

Con trai cho rằng việc một người phụ nữ đã 76 tuổi phải trải qua hàng loạt thủ thuật nha khoa chỉ trong một ngày, đồng thời ký giấy nợ số tiền lớn, là điều khó chấp nhận. Anh đặt nghi vấn mẹ mình đã bị tư vấn và thực hiện những dịch vụ y tế không thực sự cần thiết.

Đáng chú ý, theo lời anh Từ, trong quá trình điều trị, huyết áp của mẹ anh từng tăng vọt lên gần 195 mmHg. Người phụ nữ vốn có tiền sử cao huyết áp suốt 15 năm. Đầu năm nay, bà còn bị gãy xương tại ba vị trí, đồng thời sử dụng thuốc kháng viêm trước khi đến phòng khám một tuần và uống thuốc giảm đau vào ngày trước đó.

Cho rằng tình trạng sức khỏe của mẹ không phù hợp để thực hiện nhiều thủ thuật cùng lúc, anh Từ đã tham khảo ý kiến của khoảng 5 bác sĩ. Theo lời người đàn ông, những người này đều bày tỏ nghi ngại về khả năng xảy ra tình trạng lạm dụng điều trị. Tuy nhiên, để xác định chính xác có hay không sai phạm chuyên môn, gia đình cần đưa vụ việc đến cơ quan đánh giá y tế có thẩm quyền.

Anh Từ cho biết gia đình mong muốn phòng khám chịu trách nhiệm về quá trình điều trị, đồng thời bồi thường khoảng 10.000 NDT chi phí phát sinh do phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra sau đó. Anh cũng hy vọng vụ việc sẽ được làm rõ để những người cao tuổi khác không rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Trước phản ánh trên, đại diện phòng khám nha khoa Tu Nguyên khẳng định các chỉ định điều trị đều được bác sĩ đưa ra dựa trên tình trạng răng miệng và sức khỏe thực tế của bệnh nhân, không phải chỉ căn cứ vào số lượng răng cần nhổ.

Phía phòng khám giải thích, ban đầu bác sĩ chỉ dự định điều trị phần hàm dưới. Tuy nhiên, sau khi trao đổi và nhận được sự đồng ý của người phụ nữ, ê-kíp quyết định thực hiện thêm các hạng mục nhằm hạn chế việc phải gây mê và đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật nhiều lần. Đại diện cơ sở này cũng nhấn mạnh tình trạng viêm nha chu của bà khá nghiêm trọng nên cần có phương án điều trị tổng thể.

Về tờ giấy xác nhận công nợ, phòng khám cho biết đây chỉ là văn bản ghi nhận thời điểm thanh toán đã được hai bên trao đổi trước đó. Theo giải thích của nhân viên, người phụ nữ không phải không có tiền mà chỉ không mang theo đủ tiền tại thời điểm thực hiện thủ thuật. Bà đi cùng chồng và đã cam kết sẽ thanh toán khoản còn lại khi trở về nhà.

Đối với yêu cầu bồi thường chi phí khám chữa bệnh phát sinh, đại diện phòng khám chưa đồng ý giải quyết, đồng thời cho rằng gia đình vẫn chưa hoàn tất khoản viện phí của ca điều trị trước đó.

Sau hơn nửa năm, tranh chấp giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết. Anh Từ cho biết sẽ tiếp tục liên hệ với phòng khám để tìm hướng thương lượng.

Vụ việc hiện thu hút sự chú ý bởi không chỉ liên quan đến chi phí điều trị lớn mà còn đặt ra những câu hỏi về quy trình tư vấn, đánh giá sức khỏe và sự đồng thuận của bệnh nhân cao tuổi trước các can thiệp y tế. Việc một người 76 tuổi trải qua nhiều thủ thuật nha khoa trong cùng một ngày liệu có thực sự phù hợp hay không vẫn cần được cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá khách quan.