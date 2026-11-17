Mẹ Ronaldo tức giận.

Bồ Đào Nha trải qua trận thua có cách biệt lớn nhất trong một trận đấu chính thức trên sân nhà. Thất bại diễn ra trong bối cảnh Ronaldo chia tay tuyển quốc gia sau bất đồng với HLV Jorge Jesus. Sau trận, bà Dolores Aveiro phát biểu gây sốc: "Thất bại này hoàn toàn xứng đáng và tôi cảm thấy vui vì điều đó".

Bà đặc biệt không hài lòng với cách Bồ Đào Nha tri ân con trai mình trước trận đấu. Để ghi nhận những đóng góp của Ronaldo, các cầu thủ bước ra sân trong trang phục mang số áo 7 trong khi khán giả dành những tràng pháo tay ở phút thứ 7.

Tuy nhiên, bà Dolores cho rằng những hành động ấy chưa đủ để thể hiện sự trân trọng dành cho chân sút từng cống hiến nhiều năm cho đội tuyển. "Buổi tri ân đáng lẽ phải được tổ chức khi con trai tôi có mặt", bà nhấn mạnh.

Không dừng lại ở đó, mẹ Ronaldo còn chỉ trích các đồng đội cũ của con trai, cho rằng họ chưa dành cho anh sự tôn trọng cần thiết trong màu áo đội tuyển quốc gia. "Ở đội tuyển, Ronaldo không được tôn trọng, kể cả từ chính những người đồng đội", bà nói.

Những phát biểu trên tiếp tục khiến mối quan hệ giữa Ronaldo và Bồ Đào Nha trở thành tâm điểm chú ý, ngay trước trận đấu cuối cùng của đội tuyển tại Nations League gặp Xứ Wales vào ngày 18/11. Trong buổi họp báo trước trận, HLV Jorge Jesus được đề nghị phản hồi những chỉ trích từ mẹ Ronaldo. Nhà cầm quân này tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi: "Bây giờ tôi phải trả lời cả mẹ của Cristiano Ronaldo sao?".

Dù vậy, ông Jesus khẳng định: "Tôi rất tôn trọng mẹ của Cristiano Ronaldo. Một người mẹ vẫn luôn là một người mẹ, không có gì thay đổi được điều đó. Tôi hiểu những phát biểu của bà ấy".