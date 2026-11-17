Bà Dolores Aveiro cho rằng đội tuyển xứng đáng nhận kết quả này sau cách đối xử với con trai mình, đồng thời chỉ trích các đồng đội cũ đã không dành cho siêu sao 41 tuổi sự tôn trọng cần thiết.

Phát biểu tại một sự kiện ở sân vận động José Alvalade của Sporting Lisbon hôm 16/11, bà Dolores không giấu được sự tức giận khi nhắc đến việc Ronaldo chia tay đội tuyển quốc gia. Theo bà, tiền đạo từng giữ băng đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha đã trải qua cảm giác buồn bã vì những gì xảy ra trong giai đoạn cuối sự nghiệp quốc tế.

Mẹ của Cristiano Ronaldo, bà Dolores Aveiro gây tranh cãi khi công khai thừa nhận cảm thấy vui mừng trước thất bại 1-4 của tuyển Bồ Đào Nha trước Đan Mạch. Ảnh: Instagram Dolores Aveiro

“Cristiano đã rất buồn. Họ đã lừa dối con trai tôi và tôi cũng buồn vì điều đó. Còn trận thua Đan Mạch, đó là kết quả xứng đáng. Tôi cảm thấy vui khi Bồ Đào Nha thất bại”, bà Dolores phát biểu.

Đáng chú ý, mẹ Ronaldo còn cho rằng con trai không nhận được sự tôn trọng từ chính những người đồng đội từng sát cánh trên sân cỏ. Khi được hỏi liệu Ronaldo có được các cầu thủ khác tôn trọng hay không, bà trả lời thẳng thắn rằng không ai làm được điều đó.

Bà Dolores cũng không hài lòng với cách Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha tổ chức hoạt động tri ân Ronaldo trong trận gặp Đan Mạch. Dù các cầu thủ mặc áo mang tên và số áo 7 của siêu sao này, còn người hâm mộ dành những tràng pháo tay ở phút thứ 7, Ronaldo lại không có mặt trên sân.

“Lễ tri ân phải được tổ chức khi có mặt cậu ấy, chứ không phải khi cậu ấy vắng mặt. Sự tri ân thực sự sẽ được thực hiện tại Sporting, nơi họ biết cách trân trọng con trai tôi”, bà Dolores nhấn mạnh.

Những phát biểu này nhanh chóng trở thành chủ đề được truyền thông quốc tế quan tâm, bởi trận thua Đan Mạch là trận đấu đầu tiên của Bồ Đào Nha sau khi Ronaldo tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia. Thất bại 1-4 trên sân nhà càng khiến những tranh cãi xung quanh cách siêu sao này khép lại hành trình 23 năm khoác áo đội tuyển trở nên nóng hơn.

HLV Jorge Jesus cũng được hỏi về những lời chỉ trích từ mẹ Ronaldo. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đáp lại: “Bây giờ tôi phải trả lời cả mẹ của Cristiano Ronaldo sao?”. Tuy nhiên, ông nhanh chóng khẳng định sự tôn trọng dành cho bà Dolores và cho rằng mình hiểu phản ứng của một người mẹ khi muốn bảo vệ con trai.

Ronaldo đã ghi 146 bàn sau 234 lần khoác áo tuyển Bồ Đào Nha, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển. Do vậy, cách anh chia tay đội tuyển và những tranh cãi xuất hiện sau đó tiếp tục thu hút sự chú ý lớn. Lần này, chính mẹ của siêu sao người Bồ Đào Nha là người khiến câu chuyện trở thành tâm điểm khi công khai tuyên bố vui mừng trước thất bại của đội tuyển quê hương.