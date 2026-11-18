Mẹ Ronaldo vướng chỉ trích.

Theo Foot Mercato, bà Dolores không hài lòng với cách Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha tổ chức lễ tri ân con trai bà. Đáng chú ý, sự kiện này diễn ra trong trận đấu với Đan Mạch, dù Ronaldo không có mặt trên sân.

Ban tổ chức dành phút thứ 7 của trận đấu để vinh danh những đóng góp của siêu sao Al Nassr cho đội tuyển quốc gia. Đây được xem là hành động ghi nhận sự nghiệp quốc tế lẫy lừng của cầu thủ từng có nhiều năm giữ vai trò thủ lĩnh bóng đá Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, bà Dolores cho rằng việc tổ chức buổi tri ân khi con trai vắng mặt là không phù hợp, đồng thời không thể hiện đúng vị thế của Ronaldo. Mẹ của CR7 thậm chí công khai chỉ trích các tuyển thủ Bồ Đào Nha vì cho rằng họ không dành cho con trai bà sự tôn trọng và ghi nhận xứng đáng.

"Tôi vui mừng vì Bồ Đào Nha thất bại. Con trai tôi đã bị phản bội và lừa dối", bà Dolores mỉa mai.

Vụ việc Ronaldo chia tay tuyển quốc gia vẫn để lại dư âm lớn. Ảnh: Reuters.

Những lời này nhanh chóng tạo ra làn sóng phản ứng dữ dội tại quê nhà Ronaldo. Trên các chương trình thể thao và mặt báo, nhiều nhà báo cho rằng bà Dolores đã đi quá giới hạn khi đặt những bất mãn cá nhân lên trên lợi ích của đội tuyển quốc gia.

Paulo Cunha, nhà báo của tờ A Bola, thẳng thắn cho rằng mẹ Ronaldo đã sai lầm khi bày tỏ sự hài lòng trước thất bại của đội tuyển.

Một số tờ báo khác chỉ rằng dù Ronaldo để lại di sản khổng lồ, việc anh giải nghệ là điều sớm muộn xảy ra và Bồ Đào Nha cần tiến lên mạnh mẽ hơn khi không có CR7 trong đội.

Một số bình luận viên khác cũng đánh giá phát ngôn của bà Dolores có thể khiến những căng thẳng giữa Ronaldo và các đồng đội cũ trở nên nghiêm trọng hơn.

Trong khi đó, HLV Jorge Jesus được đánh giá khôn ngoan khi không trực tiếp đối đầu với bà, tránh khiến sự việc vượt khỏi tầm kiểm soát.

Vụ việc một lần nữa cho thấy cuộc chia tay đội tuyển của Ronaldo vẫn để lại nhiều dư âm. Buổi lễ vốn nhằm tôn vinh di sản của CR7 giờ đây lại trở thành nguồn cơn cho một cuộc tranh cãi mới tại bóng đá Bồ Đào Nha.

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