Mẹ Phó Đức Nam trình bày về bệnh tâm thần của con trai

Sáng nay (30/10), tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và các bị cáo khác, HĐXX dành thời gian thẩm vấn nhóm bị cáo phạm tội Rửa tiền, trong đó có Lê Thị Liễu (mẹ của Phó Đức Nam).

Cáo buộc cho rằng, bà Liễu cùng chồng là Phó Đức Thắng đã sử dụng hơn 146 tỷ đồng do Nam phạm tội mà có, cùng với hơn 40 tỷ đồng tiền riêng của vợ chồng bà để thanh toán tiền mua 2 căn hộ trên phố Hàng Bài và 2 căn hộ trên phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm (cũ), Hà Nội.

Từ ngày 11/4-10/5/2024, tuy biết nguồn gốc tiền nhưng bà Liễu vẫn sử dụng tài khoản ngân hàng nhận tổng số hơn 121 tỷ đồng do Phó Đức Nam và Phó Đức Thắng chuyển. Trong đó, có hơn 80 tỷ đồng do Phó Đức Nam phạm tội mà có.

Sau đó, bà Liễu gửi tiền tiết kiệm online, đáo hạn nhiều lần. Sau khi biết con trai bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt giữ, bà Liễu rút tiền và mua vàng, USD, gửi người thân để tránh bị phát hiện và thu giữ. Hành vi của Lê Thị Liễu bị cáo buộc phạm tội Rửa tiền.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, có những lúc bị cáo Liễu nghẹn ngào. Bị cáo Liễu khai chỉ giữ hơn 90 tỷ đồng, trong đó 40,8 tỷ đồng là tiền của vợ chồng bị cáo. Trước khi Phó Đức Nam bị bắt, bị cáo hoàn toàn không biết con trai làm công việc gì, cũng không biết số tiền Nam chuyển cho bố mẹ giữ có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

“Khi con trai bị bắt, do thiếu hiểu biết pháp luật, trong lúc hoang mang tột độ, rối trí, tôi nghĩ rằng cần rút tiền để giữ lại tài sản của mình và của con để nếu sau này con bị kết luận có hành vi phạm tội thì sẽ dùng số tài sản đó để khắc phục hậu quả”, bà Liễu khai.

Theo lời khai của bị cáo Liễu, sau khi rút tiền, bị cáo nhận thấy số tiền Việt Nam đồng quá lớn. Trong khi gia đình chỉ có hai vợ chồng, việc cất giữ một lượng tiền lớn tại nhà khiến bị cáo lo ngại không bảo đảm an toàn. Vì vậy, bị cáo quyết định đổi một phần sang USD để thuận tiện cất giữ, đồng thời mang tiền gửi ở nhiều nơi.

“Tôi cũng đã nhận rõ đó là hành vi đã gây khó cho cơ quan điều tra và hành vi đó đã khiến vợ chồng tôi lâm vào hoàn cảnh này”, lời bà Liễu.

Mr Pips trả lời thẩm vấn tại tòa. Ảnh: CTV

Mẹ Mr Pips trình bày về bệnh tình của con

Trả lời thẩm vấn tại tòa, mẹ Phó Đức Nam xin HĐXX được nói đôi lời liên quan đến tình trạng sức khỏe của con trai. Bà Liễu trình bày: Sau những ngày tham dự phiên tòa, chứng kiến nhiều bị cáo còn rất trẻ, tuổi từ 20-30 đã vướng lao lý, bị cáo thấy vô cùng đau lòng.

Bà Liễu xin HĐXX cho tất cả các bị cáo này một bản án công bằng, độ lượng để có cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình, tái hòa nhập xã hội, làm lại cuộc đời để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ.

“Con trai tôi có nói rằng toàn bộ tài sản của cháu, bất kể có được từ nguồn nào, dù do vi phạm pháp luật hay từ hoạt động kinh doanh hợp pháp, đều tự nguyện dùng để khắc phục hậu quả cho các bị hại”, bị cáo Liễu khai.

Theo lời khai của bà Lê Thị Liễu, năm 2013, Phó Đức Nam được phát hiện mắc chứng rối loạn lưỡng cực và điều trị tại Singapore. Sau đó, vợ chồng bà đưa Nam về Việt Nam, đến thăm khám tại nhiều bệnh viện chuyên khoa tâm thần. Tại đây, các bác sĩ đều xác định Nam mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Bà Liễu khai, gia đình đã hơn 10 lần gửi đơn đề nghị giám định pháp y tâm thần đối với Phó Đức Nam tới các cơ quan. Tuy nhiên, đến thời điểm xét xử, Phó Đức Nam vẫn chưa được đưa đi giám định.

Khi bà Liễu tiếp tục trình bày về tình trạng sức khỏe của con trai, chủ tọa Trần Nam Hà ngắt lời và đặt câu hỏi về mục đích của việc liên tục gửi đơn đề nghị giám định pháp y tâm thần.

Trả lời thẩm vấn, bà Liễu khẳng định, với tư cách là một bác sĩ, bị cáo nhận thấy khả năng nhận thức của con trai có những biểu hiện bất thường, cần được đánh giá đầy đủ.

Cũng theo lời khai của mẹ Phó Đức Nam, người hiểu rõ và phải chịu đựng nhiều nhất những biến đổi tâm lý của Nam là bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái Mr Pips). Ngoài ra, một người khác từng chứng kiến và hiểu rõ những thay đổi trong hành vi, tâm lý của Nam là Lê Khắc Ngọ.

Theo trình bày của bà Liễu, khi ở giai đoạn trầm cảm, Phó Đức Nam có thể chỉ nằm một chỗ, không muốn làm gì và không còn thiết tha với cuộc sống. Ngược lại, khi ở giai đoạn hưng phấn, Nam có thể cùng nhân viên quay video TikTok đến 1-2h sáng.

Trước lời trình bày của bà Liễu, chủ tọa Trần Nam Hà đặt câu hỏi: Theo bị cáo, một người bình thường có làm được những việc như bị cáo Phó Đức Nam đã làm đối với gần 1.000 bị hại ở đây không?

Đáp lời chủ tọa, bà Liễu bày tỏ sự đau lòng và gửi lời xin lỗi đến các bị hại. Bà nói: “Tôi nghĩ người bình thường, lương thiện sẽ không làm những việc đó. Nhưng trong điều kiện cháu Nam còn trẻ, còn nông nổi, không thể phủ nhận việc đồng tiền có thể đã làm mờ mắt cháu. Tuy nhiên, HĐXX cũng nên xem xét tình tiết cháu bị bệnh rối loạn lưỡng cực…”, lời bị cáo Liễu.

Dành nhiều thời gian để trình bày về bệnh tình của con trai, mẹ Phó Đức Nam cho hay, gia đình từng có ít nhất là 3 người bị bệnh như Nam nên bị cáo thấu hiểu.

Bố mẹ Phó Đức Nam sẽ hỗ trợ con khắc phục hậu quả Tại tòa, HĐXX hỏi bố mẹ Mr Pips về việc ngoài những tài sản đứng tên hộ và tiền, vàng, USD của Phó Đức Nam, cơ quan điều tra có phong tỏa thêm tài khoản, bất động sản hoặc tài sản nào khác của hai bị cáo hay không. Ông Phó Đức Thắng khai, ngoài 4 bất động sản đứng tên cho con trai, vợ chồng bị cáo còn có 9 bất động sản riêng, 4 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 6 tỷ đồng bị phong tỏa. Vị thẩm phán chủ tọa phiên tòa đặt vấn đề, nếu tổng số tài sản bị thu giữ của Phó Đức Nam không đủ để khắc phục hậu quả vụ án, vợ chồng bà Liễu có sẵn sàng sử dụng tài sản riêng để bồi thường thay con trai hay không. Mẹ Mr Pips trình bày: “Việc này, vợ chồng tôi sẽ bàn bạc, nhưng trên tinh thần sẽ cùng hỗ trợ cháu khắc phục hậu quả”.