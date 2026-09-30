Mê phim ngắn AI, chuyên gia cảnh báo tâm lý thích thỏa mãn tức thời

Hiện nay, những bộ phim ngắn được tạo bằng AI chỉ kéo dài vài phút nhưng liên tục xuất hiện tình tiết kịch tính, đẩy cảm xúc lên cao trào đang thu hút sự chú ý của nhiều người, trong đó có trẻ em.

Không ít phụ huynh cho biết, thay vì chỉ xem phim hoạt hình như trước, trẻ bắt đầu dành nhiều thời gian cho các bộ phim ngắn do AI tạo, khiến gia đình lo ngại về thói quen sử dụng thiết bị điện tử cũng như những tác động đến tâm lý, hành vi của trẻ.

Chị Trần Thị Triều (ngụ phường Hiệp Bình) cho biết, ngoài thời gian học ở trường, con gái 10 tuổi của chị thường sử dụng điện thoại để giải trí khoảng 2-3 giờ mỗi ngày.

"Trước đây, con chủ yếu xem phim hoạt hình và các video nhạc thiếu nhi. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tôi thấy bé chuyển sang xem nhiều bộ phim ngắn được tạo bằng AI. Các video thường chỉ kéo dài vài phút nhưng tình tiết thay đổi liên tục, có nhiều đoạn kịch tính nên con rất dễ bị cuốn vào", chị Triều chia sẻ.

Theo chị Triều, điều khiến gia đình lo lắng là trẻ có xu hướng xem hết video này đến video khác và khó chủ động dừng lại. Có những lúc được nhắc cất điện thoại, bé tỏ ra khó chịu, vẫn muốn xem tiếp.

Trẻ em dễ bị cuốn theo các bộ phim ngắn. Ảnh: P.T.

Theo ThS.BS Nguyễn Quốc Cường - Liên chuyên khoa Tâm lý lâm sàng - Phục hồi chức năng - Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi đồng 2, điều đáng lưu ý không đơn thuần nằm ở việc nội dung được tạo bằng AI, mà ở cách các tình tiết và cảm xúc được đẩy lên liên tục trong thời gian rất ngắn.

Khi thường xuyên tiếp xúc với dạng nội dung này, trẻ có thể dần quen với những "phần thưởng" ngắn, cảm xúc nhanh và sự thỏa mãn tức thời. Trong khi đó, nhịp độ của đời sống thực tế chậm hơn rất nhiều.

Việc xây dựng một mối quan hệ, học kỹ năng mới hay theo đuổi một mục tiêu đều đòi hỏi thời gian, có thể kéo dài nhiều ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Khi đã quen với việc được đáp ứng cảm xúc nhanh chóng, trẻ có thể gặp khó khăn hơn trong việc thích nghi với nhịp độ thực tế.

Theo chuyên gia, điều này có thể khiến trẻ dễ cáu gắt, khó duy trì các mối quan hệ hoặc dễ bỏ cuộc khi mục tiêu không mang lại kết quả ngay lập tức.

ThS.BS Nguyễn Quốc Cường cho rằng, sự đồng hành của cha mẹ và người thân đóng vai trò quan trọng đối với trẻ. Bên cạnh gia đình, nhà trường và môi trường giáo dục cũng cần hỗ trợ trẻ hình thành những thói quen giải trí lành mạnh.

Khi được chia sẻ, hỗ trợ và thấu hiểu, trẻ sẽ có thêm những cách phù hợp để giải trí, giải tỏa căng thẳng, qua đó hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử cũng như tiếp xúc quá nhiều với các video có tính kích thích cao.

Thay vì chỉ hỏi "con xem gì?", phụ huynh nên dành thời gian đồng hành và cùng trẻ xây dựng những hoạt động giải trí, thư giãn ngoài màn hình.