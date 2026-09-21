'Mẹ ơi'-từ trang thơ đến giai điệu tình mẫu tử tại thủ đô nước Pháp

Khai mạc chương trình Festival.

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, diễn ra tại Faire Lien (Tiers-lieu) ở quận 15, lễ hội quy tụ nhiều hoạt động nghệ thuật gồm thơ, ca hát, múa, hội họa và trình chiếu. Chương trình mở đầu với những tiết mục múa như “Tinh hoa Việt Nam”, sáng tác Nguyễn Hải Phong, và “Hào khí Việt Nam”, sáng tác Vũ Quốc Thắng, trước khi đưa khán giả đến với những câu chuyện, ký ức và tình cảm riêng tư qua âm nhạc, thơ ca. Trong mạch cảm xúc ấy, “Mẹ ơi” đưa người nghe trở về với một tình cảm nguyên sơ và thiêng liêng là tình mẫu tử.

Chia sẻ về tác phẩm, tác giả, nhà văn, dịch giả, nhà thơ Hiệu Constant cho biết bài thơ cùng tên “Mẹ ơi”, được chị sáng tác khoảng năm 2004-2005, sau một lần cùng các con từ Paris trở về Việt Nam. Bài thơ kể lại hành trình trưởng thành của một cô gái, từ tuổi thiếu nữ, tốt nghiệp phổ thông, thi đỗ đại học cho đến khi trở thành một người mẹ. Bài thơ không chỉ nói về tình mẹ mà còn là câu chuyện về sự trưởng thành của người con và sự tiếp nối giữa các thế hệ. Sau khi ra đời, bài thơ được đăng lại nhiều lần tại Việt Nam và được hai nhà thơ Lâm Quang Mỹ và Pavel Kubiak dịch sang tiếng Ba Lan, đăng trên một tạp chí thơ của Ba Lan. Từ trang thơ, tác phẩm tiếp tục có một đời sống mới khi được phổ nhạc.

Chính sự chân thành, mộc mạc của ký ức đã tạo nên sức lay động của “Mẹ ơi”. Một câu chuyện rất riêng về người mẹ đã vượt khỏi phạm vi của một gia đình để trở thành cảm xúc chung của nhiều người, đặc biệt với những người đang sống xa quê hương. Đặc biệt, phần trình bày “Mẹ ơi” được đặt trong một chương trình có sự kết hợp giữa thơ, âm nhạc, múa và trình chiếu, giúp câu chuyện về người mẹ không chỉ tồn tại trên trang giấy mà tiếp tục được truyền tải bằng nhiều ngôn ngữ nghệ thuật. Bên cạnh chương trình ra mắt bài hát “Mẹ ơi”, tác giả Hiệu Constant cũng giới thiệu đến công chúng một số tiểu thuyết của mình như Côn Trùng, Đường Vắng, Làm dâu nước Pháp, Nắng cuối chiều... và nhiều tác phẩm dịch.

Một tiết mục biểu diễn trong Festival.

Từ một bài thơ được viết cách đây hơn 20 năm, qua hành trình xuất bản, dịch thuật và phổ nhạc, “Mẹ ơi” tiếp tục đến với công chúng tại Paris như một lời tri ân dành cho những người mẹ. Đồng thời, tác phẩm trở thành một nhịp cầu đưa thơ ca và những giá trị tình cảm Việt Nam vào không gian giao lưu văn hóa Việt - Pháp, nơi những ký ức rất riêng có thể tìm thấy sự đồng cảm từ nhiều thế hệ và nhiều nền văn hóa.

Sự hiện diện của “Mẹ ơi” trong Festival “Tình ca - Hymne de l’amour” cũng cho thấy cách chương trình mở rộng khái niệm về tình yêu, từ tình yêu đôi lứa đến tình yêu gia đình, quê hương và cội nguồn. Chương trình còn giới thiệu nghệ sĩ Pháp - Việt Gérard Addat, nhạc sĩ Nguyễn Minh Châu với “Bên dòng sông Seine” và “Hương thời gian”...cùng các sáng tác thơ, nhạc và hội họa của nhiều nghệ sĩ Việt Nam và Pháp.