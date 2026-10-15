Mẹ NSƯT Hoài Linh đổ bệnh, em trai tiết lộ tình hình hiện tại

Mới đây, em trai NSƯT Hoài Linh - Dương Triệu Vũ khiến nhiều người quan tâm khi thông báo mẹ ruột gặp vấn đề sức khỏe. Theo chia sẻ của nam ca sĩ, cả gia đình đã trải qua một phen lo lắng, liên hệ nhiều bác sĩ để tìm cách chăm sóc bà. Tuy nhiên, tình hình đã có chuyển biến tích cực chỉ sau một ngày.

Dương Triệu Vũ viết: “Hôm qua mẹ bệnh, cả nhà được một phen cuống cuồng gọi bác sĩ khắp nơi. May sao hôm nay mẹ đã khỏe lại rồi! Chắc nhờ có con cháu với bạn bè đến thăm hỏi, động viên đúng là ‘liều thuốc tinh thần’ vi diệu nhất.

Đã vậy hôm nay mẹ còn đình công không chịu ăn cháo nữa, đòi ăn hẳn hamburger mới chịu cơ! Thấy mẹ ăn ngon miệng là cả nhà nhẹ cả người. Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm mẹ nhé!”.

Em trai NSƯT Hoài Linh - Dương Triệu Vũ thông báo mẹ ruột gặp vấn đề sức khỏe.

Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả và bạn bè đồng nghiệp. Nhiều người gửi lời hỏi thăm, chúc bà sớm khỏe mạnh, đồng thời động viên gia đình Dương Triệu Vũ.

Mẹ của NSƯT Hoài Linh và Dương Triệu Vũ là bà Nguyễn Thị Lệ Phương, quê gốc Quảng Nam. Bà kết hôn với ông Võ Tòa và có sáu người con, trong đó NSƯT Hoài Linh là con trai cả. Khi còn trẻ, bà từng trải qua nhiều công việc để chăm lo cho gia đình, nuôi dạy các con trưởng thành. Những năm tháng vất vả ấy cũng là một phần trong câu chuyện gia đình được các con nhắc đến khi chia sẻ về mẹ.

NSƯT Hoài Linh tổ chức sinh nhật tuổi 88 cho mẹ.

Hồi tháng 9/2026, gia đình tổ chức sinh nhật tuổi 88 cho bà tại nhà. NSƯT Hoài Linh và Dương Triệu Vũ đều có mặt trong dịp đặc biệt này, cùng người thân quây quần mừng tuổi mới của mẹ. Không tổ chức cầu kỳ, buổi sinh nhật diễn ra giản dị với sự hiện diện của các thành viên trong gia đình. Trước đó, hình ảnh mẹ Hoài Linh ở tuổi gần 90 vẫn vui vẻ đi xe máy cùng người thân cũng từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Bên cạnh câu chuyện gia đình, hoạt động nghệ thuật của NSƯT Hoài Linh cũng tiếp tục được khán giả chú ý trong năm 2026. Nam nghệ sĩ tham gia phim Người Được Chọn, đảm nhận vai thầy Thạch, nhân vật có nhiều góc khuất nội tâm. Anh cũng góp mặt trong dự án La Bàn Không Hướng Bắc, đánh dấu thêm những bước đi trên màn ảnh rộng sau thời gian hoạt động nghệ thuật với tần suất không còn dày đặc như trước.

Nhìn lại sự nghiệp điện ảnh, NSƯT Hoài Linh từng góp mặt trong nhiều phim đạt doanh thu đáng kể. Làm giàu với ma ra mắt năm 2024 thu về khoảng 128 tỷ đồng, trong khi phần tiếp theo Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn đạt khoảng 101 tỷ đồng. Đây là doanh thu của các tác phẩm, không phải thu nhập cá nhân của nam nghệ sĩ.

NSƯT Hoài Linh.

Bên cạnh điện ảnh, NSƯT Hoài Linh vẫn được khán giả nhớ đến qua nhiều năm hoạt động ở sân khấu hài và truyền hình. Những dự án mới tiếp tục mở ra cơ hội để anh làm mới hình ảnh, trong khi cuộc sống gia đình vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Thông tin từ Dương Triệu Vũ cho thấy sức khỏe của mẹ NSƯT Hoài Linh đã có chuyển biến tích cực sau một ngày khiến gia đình lo lắng. Dù chưa tiết lộ cụ thể tình trạng bệnh của bà, nam ca sĩ cho biết mẹ đã ăn uống trở lại, phần nào giúp các thành viên trong gia đình an tâm hơn.