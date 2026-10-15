Mẹ nông dân và những mùa quả ngọt

Tảo tần nuôi con khôn lớn

Chồng mất khi mới 28 tuổi, bà Lê Thị Len, ở tổ dân phố Đông Minh, phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa một mình gánh vác gia đình, nuôi các con khôn lớn. Với 7 sào ruộng, bà vừa làm nông, chăn nuôi bò, vừa tranh thủ đi làm thuê, có những đêm bốc gạch để kiếm thêm thu nhập. Từng đồng tiền công ít ỏi đều được bà chắt chiu, dành dụm với mong muốn các con được học hành đến nơi đến chốn.

Bà Lê Thị Len một mình vượt khó nuôi các con trưởng thành, xây dựng cuộc sống ổn định.

Nỗ lực của người mẹ nghèo đã được đền đáp. Con gái bà, chị Lê Thị Nga hiện công tác tại phường Đông Sơn; con trai Lê Khắc Sơn là kỹ sư xây dựng, đang làm việc tại Hà Nội. Các con trưởng thành, có công việc ổn định, gánh nặng trên vai người mẹ cũng vơi đi phần nào.

Không chỉ vun đắp tương lai cho gia đình, hơn 10 năm qua, bà Len còn gây dựng tổ sản xuất thủ công mỹ nghệ, tạo việc làm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Từ vài thành viên ban đầu, tổ sản xuất nay có khoảng 35 người, trong đó có phụ nữ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật.

Tổ sản xuất thủ công mỹ nghệ do bà Len gây dựng tạo việc làm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Với bà, mỗi công việc phù hợp không chỉ mang lại thêm thu nhập mà còn giúp chị em có nơi gặp gỡ, sẻ chia và động viên nhau trong cuộc sống. Từng trải qua cảnh một mình tần tảo nuôi con, bà càng thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia.

Ở tuổi gần 70, nhìn con cháu trưởng thành, bà tiếp tục lan tỏa nghị lực sống bằng cách giúp những phụ nữ còn nhiều thiệt thòi có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống.

Chắt chiu hôm nay, vun đắp vì ngày mai

Bà Lê Thị Ba ở thôn Tân Thịnh, xã Yên Thọ đã cùng chồng vượt khó nuôi 3 người con ăn học. Cuộc sống trước đây chủ yếu dựa vào 5 sào ruộng. Ngoài đồng áng, bà làm thuê, nuôi lợn, nuôi gà, chắt chiu từng khoản thu nhập để trang trải sinh hoạt và lo cho các con đến trường. Có thời điểm, gia đình phải vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để tiếp tục đầu tư cho việc học của con.

Từng phải gác lại ước mơ học tập vì hoàn cảnh khó khăn, bà Ba càng quyết tâm để các con có cơ hội đổi thay cuộc đời bằng tri thức. Năm 2016, bà bắt đầu phát triển trang trại nuôi gà, tích cực tham gia tập huấn, học hỏi kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

Đến nay, trang trại gia đình rộng khoảng 1,3ha, có hai chuồng nuôi gà với diện tích 700m2 và 400m2. Nhờ cần cù, chịu khó học hỏi, những năm thuận lợi, mô hình mang lại thu nhập khoảng 300 triệu đồng mỗi năm, giúp gia đình từng bước ổn định kinh tế.

Bà Lê Thị Ba chăm sóc đàn gà tại trang trại gia đình, từng bước phát triển kinh tế, vun đắp tương lai cho các con.

Niềm vui lớn nhất của bà Ba là cả 3 người con đều có công việc ổn định. Con trai cả Đặng Văn Sinh là trung tá quân đội; con gái Đặng Thị Linh là Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Thái; con trai út Đặng Thái Hòa là công chức xã Thanh Quân.

Từ những ngày tháng chắt chiu trên đồng ruộng đến khi gây dựng được trang trại, vợ chồng bà đã bền bỉ vun đắp tương lai cho các con. Ước mơ học tập còn dang dở của người mẹ năm nào nay đã trở thành động lực để các con trưởng thành, lập nghiệp.

Những mùa quả ngọt từ tình mẹ

Trên những miền quê, vẫn còn biết bao người mẹ nông dân âm thầm lao động, dành dụm từng đồng để con được học hành, có một tương lai tốt đẹp hơn. Người một mình gánh vác gia đình sau biến cố, người cùng chồng vượt khó, nhưng tất cả đều chung tình yêu thương và khát vọng dành những điều tốt đẹp nhất cho con.

Đằng sau mỗi người con trưởng thành là những tháng ngày cha mẹ lặng lẽ hy sinh, những ước mơ riêng gác lại và bao nhọc nhằn không dễ gọi thành tên. Với những người mẹ nông dân, mùa quả ngọt không chỉ là khi kinh tế gia đình khấm khá, mà còn là lúc nhìn thấy con nên người, tự lập và vững vàng bước vào cuộc sống.

Từ những thửa ruộng quê nhà, những người mẹ vẫn bền bỉ gieo hạt bằng mồ hôi, nghị lực và tình yêu thương. Qua năm tháng, những hạt mầm ấy lớn lên, kết trái, làm nên những mùa quả ngọt của tri thức, sự trưởng thành và niềm hy vọng trên quê hương.