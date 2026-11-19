Theo đoạn clip ghi lại, người phụ nữ đang đứng chuẩn bị hàng hóa để chuẩn bị buôn bán, đón khách. Lúc này, cô con gái nhỏ cầm 2 tờ tiền polime mệnh giá lớn và thả vào nồi dầu nóng.

Bé gái bỏ 2 tờ tiền vào chảo dầu nóng, người mẹ phát hiện nhưng không kịp cản lại. Ảnh cắt từ clip

Người mẹ lập tức phát hiện nhưng không kịp ngăn cản con gái, 2 tờ tiền nhanh chóng bị dầu nóng làm hư hỏng.

Người mẹ lúc này liền nổi nóng, quay sang mắng cô con gái nhỏ. Sự bức tức của người mẹ là điều dễ hiểu, bởi việc buôn bán chẳng dễ dàng, kiếm được đồng tiền khó vô cùng nên bất ngờ thấy 2 tờ tiền mệnh giá cao bị hư hỏng, người mẹ đã không giữ được bình tĩnh. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với người mẹ trước tình cảnh kể trên.

Người mẹ đã nổi nóng với con gái sau sự việc. Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, vì mất bình tĩnh nên người mẹ đã nói nhiều lời khó nghe trước mặt con gái. Điều này làm ảnh hưởng đến tinh thần, tâm lý của con. Do đó, các ý kiến cũng góp ý người mẹ cần giữ thái độ nhẹ nhàng hơn khi có sự việc xảy ra, để tránh làm tổn thương con.

Ngoài ra, một số dân mạng khá cũng cho rằng, với những vật dụng quý giá, mẹ không nên để hớ hênh hoặc cho con nhỏ cầm tùy ý. Như vậy sẽ giúp mẹ tránh được những thiệt hại không đáng có.