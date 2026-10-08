Mẹ nạn nhân lên tiếng sau vụ nữ tử tù bị tiêm thuốc độc 2 lần nhưng không tử vong

Theo PEOPLE, May Martinez, mẹ của Colleen Slemmer - cô gái 19 tuổi bị Christa Pike sát hại năm 1995 đã có mặt tại nhà tù Riverbend Maximum Security Institution ở Nashville, Tennessee, để chứng kiến vụ hành quyết Pike hôm 30/9.

May cùng chồng, ông Raul Martinez, lái xe suốt 11 giờ từ Florida đến Tennessee với mong muốn chứng kiến Pike phải chịu hình phạt cuối cùng sau 31 năm kể từ khi con gái bà bị sát hại. Tuy nhiên, quá trình tiêm thuốc độc bất thành khiến Pike không chết như dự kiến.

Christa Pike. Ảnh: REUTERS

Theo lời kể của May với PEOPLE, bà đứng trước ô cửa phòng chứng kiến cuộc hành quyết và chăm chú theo dõi Pike. Bà nói mình không rời mắt khỏi người phụ nữ đã sát hại con gái, bởi muốn Pike nhớ đến Colleen và những gì đã xảy ra với cô.

Pike được tiêm thuốc pentobarbital - loại thuốc được Tennessee sử dụng trong hình thức hành quyết bằng tiêm thuốc độc. Tuy nhiên, nhân viên y tế đã không thể hoàn tất việc đưa liều thuốc gây chết người vào cơ thể Pike, dù quá trình này được thực hiện hai lần. Sau đó, Pike được đưa đến một bệnh viện chưa được công bố địa điểm.

May và chồng được đưa sang một phòng khác và phải chờ hơn một giờ để nói chuyện với người phụ trách. Theo May, họ gần như không nhận được thông tin cụ thể về tình trạng của Pike. Bà cho biết mình chỉ được thông báo Pike đã được đưa tới bệnh viện, trong khi người phụ trách nói ông không biết rõ thuốc đã tác động như thế nào và Pike còn sống hay đã chết.

Ảnh của Colleen Slemmer, bên ngoài nhà tù Riverbend Maximum Security Institution.Ảnh: George Walker IV/AP.

Vụ việc khiến vợ chồng May không hiểu vì sao một quy trình được chuẩn bị để kết thúc mạng sống của một tử tù lại có thể thất bại. Chồng bà đặt câu hỏi về việc một cuộc hành quyết có thể xảy ra sai sót như vậy.

Theo PEOPLE, Tennessee sử dụng một loại thuốc duy nhất trong quy trình tiêm thuốc độc, thay vì ba loại thuốc như nhiều bang khác. Việc thực hiện phương pháp này cũng từng gặp vấn đề trước đó.

Trong khi nhiều người lên tiếng ủng hộ Pike và kêu gọi giảm án cho cô ta, May cho biết bà muốn người đã sát hại con gái mình phải chết.

Bà nói Pike không thể hiện sự hối hận trong suốt 31 năm và chưa từng xin lỗi bà vì đã cướp đi mạng sống của Colleen. Với May, việc vụ hành quyết bất thành khiến nỗi đau và cảm giác chưa được thực thi công lý vẫn còn nguyên.

“Chúng tôi không thể có được công lý cho con gái mình”, May nói với PEOPLE.