Mẹ Mr Pips trần tình về bệnh tình của con trai, nói gia đình sẽ hỗ trợ khắc phục hậu quả

Ngày 30-10, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Phó Đức Nam, tức Mr Pips, bị cáo Lê Khắc Ngọ, tức Mr Hunter, bị cáo Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình và 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.500 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Hoàng Huy

Trong vụ án này, các bị cáo Phó Đức Thắng, Lê Thị Liễu, bố mẹ của Mr Pips bị xét xử về tội rửa tiền.

Theo cáo buộc, bị cáo Phó Đức Thắng tham gia mua bán 5 bất động sản trị giá 165 tỷ đồng để giúp con trai che giấu nguồn gốc tiền phạm tội mà có. Bị cáo Lê Thị Liễu cùng chồng đã sử dụng hơn 146 tỷ đồng để thanh toán tiền mua 2 căn hộ ở phố Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Sau đó, bà Liễu sử dụng tài khoản ngân hàng nhận hơn 121 tỷ đồng do con trai và chồng chuyển. Trong đó, có hơn 80 tỷ đồng do Phó Đức Nam phạm tội mà có.

Bà Liễu sử dụng tiền này gửi tiết kiệm online, đáo hạn nhiều lần. Khi biết con trai bị khởi tố, bắt giữ, bà Liễu rút tiền và mua vàng, USD, gửi người thân để tránh bị phát hiện và thu giữ.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bà Liễu khai trước khi Phó Đức Nam bị bắt, bị cáo hoàn toàn không biết con trai làm công việc gì, cũng không biết số tiền Nam chuyển cho bố mẹ giữ có nguồn gốc từ hành vi phạm tội.

“Khi con trai tôi bị bắt, do thiếu hiểu biết về pháp luật, trong cái lúc hoang mang tột độ và trong lúc rối trí, tôi nghĩ rằng là tôi rút tiền ra để về giữ tài sản của mình và tài sản của con mình để nếu sau này con mình có hành vi phạm tội thì sẽ dùng tài sản đó để khắc phục cho con”, bà Liễu khai.

Sau khi rút tiền, thấy số tiền quá lớn, gia đình chỉ có hai vợ chồng, bị cáo lo ngại không an toàn. Vì vậy, bị cáo chuyển đổi một phần tiền sang USD để thuận tiện cho việc cất giữ, đồng thời mang tiền gửi ở nhiều nơi.

“Tôi cũng đã nhận rõ đấy là hành vi đã gây khó cho cơ quan điều tra và chính cái hành vi đó đã khiến cho vợ chồng tôi lâm vào hoàn cảnh này” - bà Liễu nói.

Dành nhiều thời gian để trình bày về bệnh tình của con trai, mẹ Phó Đức Nam cho biết, gia đình đã từng có ít nhất là 3 người bị bệnh như Nam.

Theo lời bà Liễu, năm 2013, Phó Đức Nam được phát hiện, chẩn đoán mắc bệnh rối loạn lưỡng cực và điều trị tại Singapore. Sau đó, vợ chồng bị cáo đưa Nam về Việt Nam thăm khám tại nhiều bệnh viện chuyên khoa tâm thần. Các bác sĩ đều chẩn đoán con trai mắc chứng rối loạn lưỡng cực.

Khi ở giai đoạn trầm, Phó Đức Nam có thể chỉ nằm một chỗ, không muốn làm gì và không còn thiết tha với cuộc sống. Ngược lại, khi ở giai đoạn hưng phấn, Nam có thể cùng nhân viên quay video TikTok đến 1-2h sáng.

Bà Liễu khẳng định, với tư cách là một bác sĩ, bị cáo nhận thấy, khả năng nhận thức của con trai có những biểu hiện bất thường, cần được đánh giá đầy đủ.

Gia đình nhiều lần gửi đơn đề nghị giám định pháp y tâm thần cho Phó Đức Nam nhưng đến thời điểm xét xử, bị cáo vẫn chưa được đưa đi giám định.

Trong khi đó, bị cáo Phó Đức Thắng khai, đứng tên 4 bất động sản cho con trai. Ngoài ra, vợ chồng bị cáo còn có 9 bất động sản, 4 tài khoản ngân hàng với khoảng 6 tỷ đồng bị phong tỏa.

Ông Thắng cho rằng, 9 bất động sản này thuộc sở hữu của vợ chồng ông, không phải tài sản của Phó Đức Nam.

Bà Liễu khai, vợ chồng bà còn bị phong tỏa 34 lượng vàng, đây là số vàng mà hai vợ chồng bà tích góp được trong nhiều năm. Ngoài ra, còn có 3 tài khoản ngân hàng đang bị phong tỏa, với tổng số dư hơn 3 tỷ đồng.

Về vấn đề khắc phục hậu quả, mẹ Mr Pips cho biết sẽ bàn bạc với chồng, nhưng trên tinh thần sẽ hỗ trợ để khắc phục giúp con.