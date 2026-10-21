'Mẹ Mìn' có Nhật Kim Anh hủy lịch chiếu

Nhà sản xuất Mẹ Mìn thông báo điều chỉnh ngày khởi chiếu sang 27/11. Theo nhà sản xuất, việc dời lịch phát hành xuất phát từ mong muốn tiếp tục hoàn thiện bản phim, nhằm mang đến trải nghiệm chỉn chu hơn khi tác phẩm đến với khán giả.

"Chúng tôi mong muốn Mẹ Mìn khi ra mắt có thể truyền tải trọn vẹn nhất tinh thần và cảm xúc mà bộ phim hướng đến. Việc điều chỉnh lịch khởi chiếu là cơ hội để ê-kíp tiếp tục hoàn thiện bản phim, từ những yếu tố kinh dị, tâm linh đến chiều sâu tâm lý của các nhân vật. Chúng tôi hy vọng khán giả sẽ thoả mãn khi bước vào thế giới Mẹ Mìn và đồng cảm với những câu chuyện tình thân được gửi gắm phía sau", theo nhà sản xuất.

Mẹ Mìn dời lịch chiếu sang tháng 11. Ảnh: NSX.

Trước đó, tác phẩm dự kiến trình làng vào cuối tháng 10. Song trong bối cảnh hiện tại, khi hai dự án điện ảnh lớn cùng lúc đổ bộ là Án mạng karaoke và Chị chị em em 3, việc Mẹ Mìn thay đổi lịch chiếu được cho là phương án hợp lý.

Mẹ Mìn do Jack Carry On đạo diễn, thuộc thể loại tâm lý, giật gân pha trộn yếu tố kỳ bí, khai thác hình tượng nhân vật bước ra từ câu chuyện truyền miệng dân gian vốn là nỗi khiếp sợ của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam. Phim kể về Mẹ Mìn có khả năng ban phát điều ước cho mọi người. Tuy nhiên, những người tham gia đều phải thực hiện một bản giao kèo với những điều kiện khắt khe và cái giá phải trả đắt đỏ.

Trong trailer mới được công bố, phim còn hé lộ câu chuyện gia đình, mối quan hệ và biến cố của mẹ Hạnh (Nhật Kim Anh) và con trai Hiếu (Khương Lê). Khi còn nhỏ, Hiếu gặp nhiều tổn thương và rơi vào tình cảnh nợ nần chồng chất, bế tắc vì tiền bạc lúc trưởng thành. Sự xuất hiện của Mẹ Mìn (Minh Hằng) cùng câu gọi "Bé ngoan về nhà với mẹ nào" mỗi khi Hiếu rơi vào đau khổ, bế tắc, càng gợi tò mò cho khán giả.

Mẹ Mìn đánh dấu sự trở lại của Nhật Kim Anh và Minh Hằng với điện ảnh. Trong khi đó, với Khương Lê, anh cũng nhận được nhiều kỳ vọng sau bộ phim trăm tỷ Hẹn em ngày nhật thực (Lê Thiện Viễn).