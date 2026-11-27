Sau hai lần thay đổi lịch phát hành, Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ của đạo diễn Jack Carry On đã có những suất chiếu đầu tiên tại TP.HCM. Trước đó, tác phẩm gây chú ý với màn thử sức ở thể loại kinh dị của Minh Hằng, đồng thời tạo sự tò mò về quy mô đầu tư khi khoảng 60% cảnh phim có sử dụng kỹ xảo.

Thực chất, Mẹ Mìn sẽ gia nhập đường đua phòng vé trong thời điểm thị trường đang có sự cạnh tranh khá gay gắt giữa các phim Việt. Song những phản hồi tương đối khả quan từ các suất chiếu sớm phần nào tạo đà thuận lợi cho tác phẩm trước thềm khởi chiếu chính thức.

Mới lạ, có ngôn ngữ điện ảnh

Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ xoay quanh Hiếu (Khương Lê) và Zoe (Rima Thanh Vy), hai người trẻ lớn lên với nhiều tổn thương. Là con trai trong một gia đình có người cha vũ phu, Hiếu khao khát trở nên giàu có để thoát khỏi cuộc sống khốn khó. Trong khi đó, Zoe luôn mặc cảm về ngoại hình, mơ ước có được vóc dáng thon gọn và vẻ đẹp cuốn hút.

Cuộc đời họ bước sang trang mới khi gặp Mẹ Mìn (Minh Hằng), một thực thể bí ẩn có khả năng biến mọi điều ước thành hiện thực. Để đạt được khát vọng của mình, cả hai chấp nhận một giao kèo rằng sau khi chết, linh hồn sẽ thuộc về Mẹ Mìn, vĩnh viễn sống trong công viên kỳ quái do bà cai quản. Tuy nhiên, ngay khi những mong muốn được đáp ứng, hàng loạt biến cố cũng bắt đầu ập đến.

Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ được khen nhờ cách Việt hóa sáng tạo mô-típ vốn quen thuộc.

Thuộc dạng phim high-concept, Mẹ Mìn nhận được nhiều lời khen sau suất chiếu đầu tiên nhờ ý tưởng mới lạ. Hình tượng một thực thể siêu nhiên chuyên ban phát điều ước và thu nhận linh hồn con người làm con gợi liên tưởng đến những tác phẩm cổ tích đen tối của Hollywood. Jack Carry On đã Việt hóa khá sáng tạo mô-típ này bằng hình tượng mẹ mìn trong dân gian Việt Nam, mang đến màu sắc hiếm thấy ở dòng phim kinh dị nội địa.

Kịch bản ghi điểm khi thiết lập động cơ của các nhân vật tương đối hợp lý. Dù mang yếu tố giả tưởng, tác phẩm chạm đến những vấn đề gần gũi trong đời sống. Đằng sau nỗi ám ảnh về tiền bạc của Hiếu hay sự tự ti về ngoại hình của Zoe là những thiếu hụt tình cảm từ thuở nhỏ.

Đặc biệt, cách phim khai thác vòng lặp của bạo lực là một điểm đáng khen. Hiếu từng căm ghét người cha vũ phu, nhưng khi trở nên giàu có, anh dần lặp lại những hành vi của chính người từng khiến mình đau khổ. Tương tự, dù ngoại hình đã thay đổi, Zoe vẫn hết lần này đến lần khác bị thu hút bởi những người đàn ông độc hại, có xu hướng kiểm soát. Những tổn thương trong quá khứ tiếp tục chi phối cách các nhân vật yêu, hành xử và xây dựng các mối quan hệ ở hiện tại.

Một trong những khía cạnh nhận được nhiều phản hồi tích cực nhất ở Mẹ Mìn là ngôn ngữ điện ảnh. Ngay trong tác phẩm đầu tay, Jack Carry On cho thấy tư duy hình ảnh tốt. Những cú máy dài (long take) được thực hiện mượt mà, kết hợp với các động tác lia máy (pan) có chủ đích. Cách tổ chức khuôn hình và xử lý chuyển cảnh cũng cho thấy sự tìm tòi của đạo diễn.

Khâu thiết kế mỹ thuật được đánh giá cao nhờ sự đầu tư và tính thống nhất về phong cách. Nổi bật hơn cả là công viên Mẹ Mìn, một không gian mang màu sắc siêu thực, vừa đẹp mắt vừa gợi cảm giác bất an.

Chất lượng kỹ xảo (VFX) ở nhiều phân đoạn vượt kỳ vọng. Ngay cả những chi tiết khó xử lý như chuyển động của mái tóc, tà áo hay dáng người lơ lửng của Mẹ Mìn cũng được tái hiện tương đối tự nhiên. Hiệu ứng hình ảnh có sự hòa hợp với bối cảnh thực, hạn chế được cảm giác giả tạo thường thấy ở một số dự án điện ảnh sử dụng nhiều CGI.

Thế giới kỳ ảo của phim được xây dựng công phu.

Kịch bản còn nhiều tiếc nuối

Dù vậy, sức hấp dẫn của Mẹ Mìn chủ yếu đến từ ý tưởng và phương thức thể hiện, bởi câu chuyện thực chất khá đơn giản. Sau phần đầu tương đối cuốn hút, diễn biến dần trở nên dễ đoán khi các nhân vật lần lượt mắc sai lầm và phải trả giá cho lựa chọn của mình.

Thế giới giả tưởng được Jack Carry On xây dựng công phu cũng chưa được khai thác tương xứng về mặt nội dung. Những bí ẩn về nguồn gốc của Mẹ Mìn hay sự tồn tại của công viên chưa có nhiều vai trò trong việc phát triển tình tiết. Với một tiền đề có thể mở rộng theo nhiều hướng, cách triển khai của đạo diễn còn tương đối an toàn.

Kỹ xảo cũng có phần bị lạm dụng ở nửa sau tác phẩm. Những hiệu ứng từng gây thích thú trong các phân cảnh đầu tiên dần trở nên quen mắt khi xuất hiện với tần suất dày, phần nào làm giảm ấn tượng về mặt thị giác.

Ở khía cạnh diễn xuất, Jack Carry On kiểm soát tốt dàn diễn viên, với phong độ tương đối đồng đều dù chưa có cá nhân thực sự xuất sắc. Minh Hằng gây chú ý với màn thay đổi hình tượng, tạo được vẻ đẹp ma mị, bí hiểm cho Mẹ Mìn. Song, phần thể hiện của cô nhìn chung mới dừng ở mức tròn vai, chưa có nhiều khoảnh khắc thực sự ấn tượng về mặt diễn xuất.

Kịch bản Mẹ Mìn chưa khai thác hết tiềm năng của ý tưởng ban đầu.

Rima Thanh Vy đảm nhận nhân vật phức tạp hơn về mặt cảm xúc. Nữ diễn viên cho thấy nỗ lực nhập vai, song đôi lúc cách biểu đạt còn hơi cường điệu. Khương Lê có phần thể hiện thuyết phục, đặc biệt khi khắc họa quá trình biến đổi tính cách của Hiếu. Nam diễn viên cũng phối hợp ăn ý với Nhật Kim Anh, giúp tuyến tình cảm mẹ con trở thành điểm nhấn của phim.

Ở lần đầu làm phim điện ảnh, Jack Carry On chưa cho thấy sự sắc sảo trong cách triển khai kịch bản, song gây ấn tượng với trí tưởng tượng phong phú và cách kể chuyện giàu tính thị giác. Mẹ Mìn: Giao kèo với quỷ phần nào đó cũng cho thấy phim kinh dị Việt vẫn còn nhiều chất liệu để khai thác ngoài những câu chuyện ma quỷ, báo oán vốn đã quen thuộc với khán giả.