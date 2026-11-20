Theo tờ Marca, bà Celia Cuccittini, mẹ của Lionel Messi, đã dành những lời đặc biệt cho Nico Paz, cầu thủ được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất của bóng đá Argentina. Bà trực tiếp nói với tiền vệ 22 tuổi rằng anh chính là người kế thừa con trai mình tại đội tuyển quốc gia.

Câu chuyện được Fabian Paz, chú của Nico Paz, tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với đài Radio La Red. Theo ông, cuộc trò chuyện diễn ra sau chiến thắng 3-0 của Argentina trước Benin hôm 6/10, trận đấu chia tay Messi.

“Khi tôi đến gặp Nico, thằng bé vừa bước ra khỏi phòng thay đồ thì nhìn thấy mẹ Messi đứng ở đó. Bà rất xúc động và đang khóc. Nico tiến đến chào hỏi vì hai người đã quen biết nhau từ trước. Bà nắm tay Nico và nói: ‘Cháu là người kế thừa con trai cô’”, Fabian Paz kể lại.

Mẹ Messi cho rằng Nico Paz là người kế thừa con trai mình tại đội tuyển quốc gia. (Ảnh: Reuters)

Lời nói của bà Celia Cuccittini khiến Nico Paz vô cùng bất ngờ. Theo người chú, cầu thủ trưởng thành từ học viện Real Madrid gần như không biết phải phản ứng thế nào trước sự kỳ vọng đặc biệt này. Bản thân Nico Paz sau đó mô tả cuộc gặp là một trải nghiệm khó tin.

Dù nhận được sự công nhận từ mẹ Messi, Nico Paz chưa từng đặt mục tiêu trở thành người thay thế siêu sao từng 8 lần giành Quả bóng vàng.

“Nico là một người rất điềm tĩnh và khiêm tốn. Thằng bé không hề nghĩ đến chuyện trở thành người kế thừa Messi. Đối với Nico, điều tuyệt vời nhất là được gặp và thi đấu cùng Leo. Trải nghiệm ấy giống như một giấc mơ trở thành hiện thực, một cảm giác hạnh phúc tột cùng”, Fabian Paz chia sẻ.

Theo ông, việc sinh sống và thi đấu ở nước ngoài cũng giúp Nico Paz tránh được phần nào sức ép từ người hâm mộ Argentina. Tiền vệ này sinh ra tại quần đảo Canary, Tây Ban Nha, trưởng thành trong hệ thống đào tạo trẻ của Real Madrid trước khi chuyển sang khoác áo Como tại Serie A.

“Vì không sống ở Argentina nên Nico không phải chịu nhiều áp lực như những cầu thủ khác. Ở đây, bóng đá được đón nhận bằng niềm đam mê và sự cuồng nhiệt rất đặc biệt. Thằng bé đến giờ vẫn còn ngạc nhiên về điều đó”, Fabian Paz nói thêm.

Theo Marca, phong độ của tiền vệ này khiến Real Madrid cân nhắc phương án đưa anh trở lại sân Bernabeu. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có điều khoản mua lại cầu thủ với mức giá 80 triệu euro.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Nico Paz được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá tiếp quản chiếc áo số 10 huyền thoại của Argentina. Đây là số áo từng gắn liền với những tên tuổi lớn như Diego Maradona, Mario Kempes, Juan Roman Riquelme và gần nhất là Lionel Messi.

Tuy nhiên, tiền vệ đang khoác áo số 18 khẳng định anh chưa nghĩ đến việc tiếp quản di sản của đàn anh.

“Thực sự tôi không nghĩ đến chuyện đó. Điều tôi quan tâm là chơi bóng trên sân. Bóng đá là điều tôi yêu thích nhất. Hơn nữa, tôi còn được đại diện cho đội tuyển quốc gia và rất nhiều người hâm mộ. Đó là lý do tôi thi đấu và muốn tiếp tục làm như vậy”, Nico Paz chia sẻ.

Cầu thủ 22 tuổi đang có phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo Argentina. Chỉ trong vòng 48 ngày, anh ghi 4 bàn thắng vào lưới Bolivia, Burkina Faso, Benin và Costa Rica.