Mẹ mất vì tai nạn, hai con thơ nương nhờ ông ngoại

Gặp tai nạn trên đường về

Con ngõ nhỏ ở xóm Quảng Hà, xã Minh Châu, tỉnh Nghệ An những ngày qua nhuốm không khí đau buồn, tang thương.

Để hai cháu có một tương lai ổn định, ông Bình rất mong nhận được sự quan tâm, sẻ chia của xã hội.

Trong ngôi nhà nhỏ, cô quạnh, ông Hoàng Ngọc Bình (70 tuổi, bệnh binh) ngồi ôm hai cháu nhỏ trong lòng. Nhìn vào khuôn mặt khắc khổ cùng vẻ buồn rầu của người lính từng xông pha trận mạc, ai cũng nghẹn lòng.

Ông đau buồn vì con gái út của ông vừa mất sau một vụ tai nạn giao thông. Ông vừa buồn vừa lo sợ, không biết tương lai của hai cháu mình rồi sẽ ra sao khi không còn mẹ.

Ông Bình nghẹn ngào kể, trước đây, con gái ông là chị Hoàng Thị Minh Phương (SN 1989) làm kế toán cho người thân trong họ hàng ở xa. Hai năm nay, để được ở gần con và tiện chăm sóc bố, chị xin làm nhân viên văn phòng, trực gác tổng đài đặt vé và điều phối xe trung chuyển tại Diễn Châu cho nhà xe Futa Hà Sơn.

Khoảng 20h ngày 26/9, chị Phương nhận được điện thoại của công ty thông báo có một xe trung chuyển gặp tai nạn trên quốc lộ 1, đoạn qua khách sạn Hoàng Gia. Chị Phương được đề nghị đến hiện trường vụ tai nạn để ghi nhận hình ảnh, thông tin ban đầu.

Sau khi đến hiện trường hỗ trợ xử lý tai nạn xong, trên đường trở về, đến nút giao ngã tư quốc lộ 1 với quốc lộ 7A, xe máy của chị Phương xảy ra va chạm với xe máy điện của hai thiếu niên. Do vết thương quá nặng nên chị Phương đã không qua khỏi.

Hai cháu nhỏ mờ mịt tương lai

Nhìn hai cháu nhỏ còn hồn nhiên, vô tư, ông Bình không kìm được nước mắt. Ông kể tiếp, vợ chồng ông có ba người con, hai gái, một trai. Trước đây, cả nhà sống tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu cũ.

Năm 2013, chị Phương lấy chồng ở xã Quỳnh Minh, huyện Quỳnh Lưu. Sau đó, lần lượt vào các năm 2013 và 2017, chị Phương sinh được hai cháu trai. Do vợ chồng không hạnh phúc nên cả hai cháu được đưa về ở với ông bà ngoại. Đến năm 2018, cả nhà ông quyết định chuyển về quê ở xã Minh Châu hiện nay.

Được bốn năm (năm 2022) thì vợ ông Bình mất. Ông ngày ngày chăm các cháu bằng tiền trợ cấp bệnh binh hạng 2/3.

Chuyện vợ chồng chị Phương chia tay nhau như thế nào, ông cũng không dám hỏi vì sợ con và cháu buồn. "Tôi năm nay đã ở tuổi 70, các vết thương ở vùng mặt trước đây khiến mắt mờ, tai bị điếc nên chắc không sống được bao lâu nữa. Chỉ thương hai cháu còn quá nhỏ, chưa thể cảm nhận hết nỗi đau thương, mất mát. Rồi đây, tương lai của hai cháu chẳng biết sẽ thế nào khi không còn mẹ", ông Bình nghẹn ngào.

Sang hỗ trợ gia đình lúc tang gia, bà Nguyễn Thị Hoa, hàng xóm gia đình ông Bình, kể: "Phương là người hiền lành, nhiệt tình, mới được kết nạp vào Đảng khoảng ba tháng nay. Những ngày này, còn có anh em họ hàng, hàng xóm láng giềng qua thăm hỏi, động viên nên còn thấy đỡ cô quạnh. Ít hôm nữa, khi mọi người trở lại cuộc sống thường nhật thì không biết ông cháu phải sống thế nào nữa".

Ông Lê Mạnh Hiên, Chủ tịch UBND xã Minh Châu cho biết, sau khi chị Phương mất, bên cạnh việc thăm hỏi, động viên, các tổ chức đoàn thể, các hội thiện nguyện của địa phương đã kêu gọi các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ hai cháu nhỏ. Tuy nhiên, việc hỗ trợ cũng chỉ là phần nào.

"Để việc học của hai cháu không bị đứt gánh giữa đường và có tương lai ổn định, rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa của xã hội và các nhà hảo tâm", ông Hiên chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh gia đình ông Bình, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Chương trình Chung tay vì An toàn giao thông của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Nội dung ghi rõ: Ủng hộ ông Bình ở Nghệ An). Hoặc số tài khoản của ông Hoàng Ngọc Bình (ông ngoại của 2 cháu). Số tài khoản: 51510000318325, Hoàng Ngọc Bình, Ngân hàng BIDV. Số điện thoại: 0904.864.826.