Mê mẩn vẻ đẹp Đinh Ngọc Diệp ở tuổi 42

Mới đây, Đinh Ngọc Diệp tiếp tục gây chú ý khi đăng tải hình ảnh rạng rỡ ở tuổi 42.

Trong bộ ảnh mới, Đinh Ngọc Diệp dễ dàng ghi điểm với chiếc đầm trắng không tay, điểm nhấn là phần cổ thuyền buông lơi.

Phần áo có phom dáng gọn gàng giúp tôn đường nét cơ thể, trong khi chân váy dài mềm rủ lại mang đến cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát.

Không chỉ giữ được gương mặt tươi tắn, vóc dáng thon thả cùng thần thái rạng rỡ, bà xã đạo diễn Victor Vũ còn khiến hội chị em mê mẩn bởi gu thời trang ngày càng trẻ trung, sành điệu.

Đinh Ngọc Diệp diện với set đồ mang hai gam trắng và xám đầy tinh tế từ local brand JC de JC. Thiết kế áo có phần thân trắng nổi bật trên nền xám, tạo hiệu ứng tương phản thú vị và khiến tổng thể trông hiện đại hơn hẳn. Đây cũng là công thức rất đáng để hội chị em U40 tuổi học theo. Những thiết kế có phom dáng chỉn chu kết hợp cùng chân váy dài không chỉ dễ mặc mà còn tạo vẻ ngoài sang xịn.

Ai bảo bước sang tuổi 42 là phải trung thành với những bộ đồ trung niên đứng tuổi? Đinh Ngọc Diệp chứng minh điều ngược lại khi xuất hiện trong chiếc váy maxi hai dây màu vàng, màu hồng mang đến hình ảnh ngọt ngào và tràn đầy sức sống. Với hội chị em yêu thích phong cách nữ tính, những chiếc váy maxi hai dây có độ rủ nhẹ như thế này chính là lựa chọn lý tưởng cho các chuyến du lịch hay cafe cuối tuần, vừa xinh xắn, vừa thoải mái lại cực kỳ ăn ảnh.

Không chỉ hợp với những bộ váy bánh bèo, Đinh Ngọc Diệp còn cực kỳ cuốn hút khi thử sức với phong cách hiện đại, dù có tông nâu trầm kén da.

Vẻ căng tràn, đầy năng lượng của Đinh Ngọc Diệp ở tuổi 42.