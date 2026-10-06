Mê mẩn sắc màu mùa Thu vàng nước Nga

Người dân Moskva đến công viên trong thành phố để chiêm ngưỡng cảnh sắc độc đáo của mùa thu vàng. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Người dân Moskva đến công viên trong thành phố để chiêm ngưỡng cảnh sắc độc đáo của mùa thu vàng. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Người dân Moskva đến công viên trong thành phố để chiêm ngưỡng cảnh sắc độc đáo của mùa thu vàng. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Nhà thờ gỗ cổ kính thấp thoáng sau hàng cây bạch dương. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Ánh nắng nhẹ nhàng phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng tạo nên một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp của mùa thu vàng. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Vẻ đẹp làng quê Nga trong mùa thu. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Du khách thưởng ngoạn mùa thu vàng nước Nga. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Một góc thị trấn Plyos, tỉnh Ivanovo, là địa danh nổi tiếng gắn liền với danh họa Isaac Levitan và khung cảnh mùa thu vàng nước Nga. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Mùa thu vàng ở thị trấn Plyos, cách Moskva khoảng 390km về phía Đông, là một trong những điểm đến nổi tiếng trên cung đường du lịch vành đai vàng của nước Nga. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Rặng bạch dương trong mùa thu vàng. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Cánh rừng bạch dương đón mùa thu vàng. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Du khách trải nghiệm mùa thu vàng nước Nga trên cung đường du lịch vành đai vàng. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Thời tiết vào mùa thu thường ôn hòa, dễ chịu, không quá lạnh cũng không quá nóng, tạo điều kiện lý tưởng cho những chuyến dạo chơi ngoài trời. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Cung điện du lịch Petrovsky ở thủ đô Moskva với vẻ đẹp rực rỡ trong mùa thu vàng. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)