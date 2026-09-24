Mê mẩn nhan sắc Đặng Thu Thảo tuổi 35

Mới đây, NTK Đỗ Mạnh Cường khoe ảnh Đặng Thu Thảo đã ghé thăm triển lãm của mình vào ngày cuối. Điều khiến fan chú ý là nhan sắc tỏa sáng ở tuổi 35 của nàng hậu 9X.

Đặng Thu Thảo chọn bộ trang phục tông trắng kem thanh lịch, phù hợp với không gian triển lãm.

Cô kết hợp set đồ với chiếc Lady D-Joy được làm từ da cá sấu sông Nile, lớp da được xử lý để tạo hiệu ứng chuyển màu từ trắng ngà ở trung tâm sang xám nâu hai bên cạnh, nhằm mô phỏng hình ảnh đỉnh núi Himalaya quanh năm tuyết phủ.

Túi được định giá từ 15.000 - 20.000 USD, tuy nhiên trên thị trường thứ cấp, giá có thể lên đến 35.000 - 40.000 USD (hơn một tỷ đồng).

Hoa hậu Việt Nam 2012 vốn có sở thích sưu tầm túi cá sấu bạch tạng. Cô sở hữu nhiều thiết kế Hermes Birkin, Louis Vuitton, Dior có vân da quý hiếm này với mức giá hàng tỷ đồng mỗi chiếc.

Đặng Thu Thảo thường chọn trang phục tối giản, màu sắc trang nhã để làm nổi bật những thiết kế đẳng cấp trên tay. Ngoài da cá sấu bạch tạng, Đặng Thu Thảo còn có bộ sưu tập túi đa dạng từ da cá sấu, da thằn lằn...

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991 ở Cà Mau (Bạc Liêu cũ). Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, cô là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long cùng năm. Kể từ khi kết hôn năm 2017, Đặng Thu Thảo hạn chế hoạt động showbiz, tập trung chăm sóc tổ ấm. Hiện Đặng Thu Thảo và chồng đại gia có ba con, hai gái và một trai.