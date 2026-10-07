Mê mẩn gương mặt lai 'không góc chết' của Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2026

Chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tại Hải Phòng với 28 thí sinh. Emma Lê được xướng tên ở ngôi Á hậu 2, sau hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh. Cùng Top 5 còn có á hậu 3 Nguyễn Diệu Huyền (rapper Pháo) và á hậu 4 Trịnh Thị Hồng Đăng. Trước đêm thi, Emma Lê được xem là "ngựa chiến" của mùa giải. Đây là thứ hạng cao nhất cô từng đạt được ở đấu trường nhan sắc.

Emma Lê có tên đầy đủ Emma Maria Fernandez Lê, sinh năm 2000 tại TPHCM. Cha cô là người Tây Ban Nha, mẹ là diễn viên Lê Hóa. Sự kết hợp 2 dòng máu mang lại cho cô gương mặt sắc sảo, nhiều đường nét góc cạnh nhưng vẫn giữ nét mềm mại Á Đông. Ở nhiều góc máy khác nhau, từ ảnh tĩnh, sân khấu đến MV, gương mặt ấy hầu như không lộ khuyết điểm nên thường được khán giả khen "không góc chết".

Người đẹp cao 1,68m, nặng 52kg, số đo 3 vòng 86-62-90cm. Lợi thế gương mặt của cô được giới chuyên môn ghi nhận từ sớm.

Ít người biết Emma Lê có mối quan hệ thân thiết với Tăng Thanh Hà. Nhờ tình bạn lâu năm giữa diễn viên Lê Hóa và nữ diễn viên, Emma Lê gọi Tăng Thanh Hà là "dì Hà" từ khi còn bé. Nhiều bức ảnh thời nhỏ ghi lại khoảnh khắc cô được "dì Hà" bế ẵm, cùng những lần gặp gỡ có mặt mẹ cô và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng.

Không dựa vào ngoại hình hay mối quan hệ gia đình, Emma Lê sớm tự lập. Cô từng theo học tại University of the West of England (Anh) và có khả năng ngoại ngữ tốt. Thời sinh viên, cô làm người mẫu ảnh, đóng MV và nhận vai diễn để tự trang trải học phí. Chính quãng thời gian này giúp cô làm quen với ống kính, tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào các cuộc thi nhan sắc.

Trên màn ảnh, Emma Lê từng góp mặt trong các phim "Mẹ ác ma - cha thiên sứ", "Chị chị em em 2". Cô còn là gương mặt quen thuộc trong MV của Sơn Tùng M-TP, Soobin Hoàng Sơn, HIEUTHUHAI.

Emma Lê từng tham gia chương trình "Bước nhảy hoàn vũ", thử sức ở lĩnh vực vũ đạo.

Hành trình thi sắc đẹp của Emma Lê kéo dài 4 năm. Cô từng thi Miss Universe Vietnam 2023 và dừng chân ở top 5 chung cuộc đầy tiếc nuối nhưng cũng là khởi đầu tốt cho một tân binh. Cô cũng nhận giải phụ Gương mặt đẹp nhất.

Năm 2026 cô ghi danh lại với mục tiêu chinh phục vương miện. Trong phần thi ứng xử top 3, Emma Lê muốn dùng 1 năm nhiệm kỳ để tạo sự thay đổi thông qua sức mạnh cộng đồng, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, truyền cảm hứng cho các tổ chức thiện nguyện cùng chung tay hỗ trợ phụ nữ và trẻ em, đặc biệt ở các lĩnh vực giáo dục, y tế, sức khỏe tinh thần và điều kiện kinh tế. Theo Emma, khi được tiếp cận những nguồn lực này, họ có thể tự xây dựng một cuộc sống tốt đẹp và chủ động hơn.

Trái với vẻ ngoài cá tính, Emma Lê cho biết cô khá rụt rè, nhút nhát. Mẹ là chỗ dựa lớn nhất trên con đường nghệ thuật của cô: "May mắn là tôi luôn có mẹ ở bên động viên và ủng hộ mọi quyết định trên hành trình làm nghệ thuật".

Về đời tư, người đẹp khá kín tiếng dù từng công khai mối quan hệ với bạn trai đã gắn bó khoảng 6 năm. Với danh hiệu Á hậu 2, cô có thêm bệ phóng để phát triển song song công việc diễn xuất, người mẫu và các hoạt động cộng đồng.

Emma Lê trong đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026:

Ảnh, video: Tư liệu, FBNV