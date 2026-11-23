Cảnh sát Anh ngày 23/11 cho biết hàng nghìn người tham dự một buổi hòa nhạc quy mô lớn ở thành phố Manchester, Tây Bắc nước này, đã phải sơ tán sau khi một "chất chưa xác định" bị phát tán khiến một số người gặp các triệu chứng bất thường.