Mẹ livestream khoe con trai không bằng vẫn lái ô tô: Cả nhà sau đó bị mời lên công an
Đoạn clip mẹ livestream khoe con trai chưa có bằng lái vẫn điều khiển ô tô chở bố mẹ vừa bị Công an TP Hải Phòng xác minh và xử lý. Người lái bị phạt 18–20 triệu đồng, chủ phương tiện bị phạt 56–60 triệu đồng, tổng gần 80 triệu và tạm giữ xe. Công an khuyến cáo tuyệt đối không giao xe cho người không đủ điều kiện.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/me-livestream-khoe-con-trai-khong-bang-van-lai-o-to-ca-nha-sau-do-bi-moi-len-cong-an-d37674.html