Mê Linh, Hà Nội: Dấu ấn trong công tác giải phóng mặt bằng

Trụ sở UBND xã Mê Linh. Ảnh: Trương Hiếu

Giải phóng mặt bằng là khâu quan trọng, tác động trực tiếp đến tiến độ và hiệu quả đầu tư của mỗi công trình. Tại Mê Linh, những chuyển biến trong công tác này đang góp phần khơi thông nguồn lực, tạo nền tảng cho phát triển hạ tầng địa phương.

Theo Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Mê Linh, trong tổng số 25 dự án triển khai công tác giải phóng mặt bằng năm 2026, đến đầu tháng 11 đã có 11 dự án hoàn thành, 3 dự án hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; các dự án còn lại đang tiếp tục được triển khai.

Cán bộ Ban QLDA Đầu tư - Hạ tầng xã Mê Linh trao đổi, hướng dẫn người dân hoàn thiện các thủ tục liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng

Điểm nhấn nổi bật là dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Với gần 2.000 hộ gia đình, cá nhân có đất liên quan đến dự án, việc hoàn thành giải phóng mặt bằng đoạn tuyến qua Mê Linh từ cuối năm 2025 có ý nghĩa quan trọng đối với tiến độ công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô. Đáng chú ý, phạm vi dự án liên quan đến nhiều loại đất, từ đất nông nghiệp, đất ở đến khu vực bãi sông Hồng, đòi hỏi quá trình thực hiện phải giải quyết khối lượng lớn hồ sơ và bảo đảm các chính sách liên quan.

Không chỉ ở những dự án quy mô lớn, kết quả giải phóng mặt bằng còn được ghi nhận tại nhiều công trình thiết yếu. Việc hoàn thành mặt bằng cho các dự án trường học tại Tiền Phong, khu tái định cư Văn Quán, tuyến đường bao làng Khê Ngoại 4 hay khu vui chơi, sinh hoạt cộng đồng thôn Do Hạ đã tạo điều kiện để triển khai đầu tư, từng bước hoàn thiện hạ tầng phục vụ đời sống người dân.

Xã Mê Linh từng bước tạo mặt bằng sạch, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công trên địa bàn

Đối với các dự án đang thực hiện, Mê Linh tiếp tục tập trung giải quyết từng phần việc cụ thể. Tại dự án đường Tiền Phong - Tự Lập giai đoạn 1, phần lớn diện tích đã có mặt bằng sạch, trong khi khu đất đấu giá điểm X1 thôn Hạ Lôi đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường đối với hơn 90% diện tích. Đây là những kết quả quan trọng để tiếp tục triển khai các bước tiếp theo.

Thực tế, công tác giải phóng mặt bằng tại cơ sở không đơn thuần là thu hồi đất mà còn liên quan trực tiếp đến quyền lợi, sinh kế và điều kiện ổn định cuộc sống của người dân. Những vấn đề về hồ sơ địa chính, nguồn gốc sử dụng đất, thủ tục chuyển nhượng, thừa kế hay bố trí tái định cư đòi hỏi phải được xem xét thận trọng, đúng quy định.

Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng xã, việc giải quyết hài hòa giữa yêu cầu tiến độ và quyền lợi hợp pháp của người dân có ý nghĩa quan trọng trong quá trình triển khai các dự án. Trong đó, công khai, minh bạch chính sách bồi thường, hỗ trợ và xử lý các kiến nghị là những yếu tố cần thiết để tạo sự đồng thuận.

Từ những kết quả đạt được, công tác giải phóng mặt bằng đang góp phần tạo nền tảng để Mê Linh đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai. Đây cũng là tiền đề để địa phương tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng đời sống người dân.