Mẹ làm thuê nuôi con qua ngày khó, chàng trai vượt dị tật trở thành thủ khoa

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng sự chung tay tích cực của toàn xã hội, công tác khuyến học, khuyến tài ở Phú Thọ ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời đại mới. Từ chăm lo cho người học có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng các mô hình học tập đến huy động nguồn lực xã hội, ứng dụng công nghệ số, phong trào học tập suốt đời lan tỏa rộng khắp, từng bước hình thành công dân chủ động học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.