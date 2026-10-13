Mẹ làm thuê nuôi con qua ngày khó, chàng trai vượt dị tật trở thành thủ khoa
Bố mất sớm, mẹ tần tảo nuôi con, nam sinh vượt dị tật bàn chân trở thành thủ khoa, mong một ngày giúp mẹ vơi bớt nhọc nhằn.
Bố mất sớm, mẹ làm đủ nghề nuôi con ăn học, bản thân mang dị tật bàn chân phải, Phạm Trần Minh Đức vẫn nỗ lực trở thành thủ khoa toàn khóa.
Ngày tốt nghiệp Trường Đại học Y tế công cộng và trở thành thủ khoa toàn khóa, Đức đợi mẹ tan ca mới báo tin vui. Với chàng trai trẻ, thành quả lớn nhất là có thể giúp mẹ vơi bớt những tháng ngày vất vả.
Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/me-lam-thue-nuoi-con-qua-ngay-kho-chang-trai-vuot-di-tat-tro-thanh-thu-khoa-169261013001224323.htm