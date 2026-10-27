Mẹ Kim Sae Ron cùng nhiều người bị chuyển hồ sơ cho công tố viên

Ngày 26/10, công ty quản lý của Kim Soo Hyun, Gold Medalist, đã ra thông cáo chính thức xác nhận rằng một số cá nhân bị cáo buộc tham gia lan truyền thông tin sai lệch về nam diễn viên đã được chuyển giao cho công tố viên mà không bị giam giữ.

"Sau khi truy tố và bắt giữ Kim Se Ui, người đứng đầu kênh YouTube Viện Nghiên cứu Garo Sero, các cáo buộc hình sự đối với những kẻ đồng phạm tham gia phát tán thông tin sai lệch và các tội danh liên quan khác cũng đã được xác nhận và chuyển giao cho cơ quan công tố mà không tiến hành giam giữ ", cơ quan này cho biết.

Kim Soo Hyun. Ảnh: tvN

Theo Gold Medalist, những người được đề cập bao gồm mẹ của Kim Sae Ron và một cá nhân bị cáo buộc mạo danh dì của nữ diễn viên quá cố. Họ phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm phỉ báng thông qua việc phát tán thông tin sai lệch theo Luật Mạng Thông tin và Truyền thông, phân phối tài liệu quay phim bất hợp pháp.

Cơ quan này cũng xác nhận rằng luật sư Bu Ji Seok , người đại diện cho gia đình Kim Sae Ron, và YouTuber Kwon Young Chan , người điều hành kênh ' Kwon Young Chan TV ', đã bị chuyển hồ sơ cho công tố viên sau một cuộc điều tra riêng biệt của cảnh sát.

Cơ quan điều tra cáo buộc rằng hai người này đã tham gia hai cuộc họp báo sử dụng các tài liệu bịa đặt hoặc thao túng mà các nhà điều tra đã xác định được, bao gồm cả tin nhắn KakaoTalk bị sửa đổi và các bản ghi âm bị thao túng bằng trí tuệ nhân tạo. Theo cơ quan này, ban đầu cả hai đều không được đề cập trong đơn tố cáo hình sự ban đầu.

Trong khi đó, cảnh sát quyết định không chuyển vụ việc cha của Kim Sae Ron cho công tố viên.

Vụ việc bắt đầu vào tháng 3/2025, khi gia đình của Kim Sae Ron và Kim Se Ui đưa ra cáo buộc rằng Kim Soo Hyun đã có quan hệ tình cảm với nữ diễn viên quá cố khi cô còn là vị thành niên.

Kim Soo Hyun thừa nhận đã hẹn hò với Kim Sae Ron nhưng phủ nhận việc mối quan hệ của họ bắt đầu khi cô chưa đủ tuổi. Sau đó, công ty quản lý của anh đã đệ đơn kiện Kim Se Ui và những người khác về tội phỉ báng.

Kim Se Ui bị bắt vào tháng 5 sau khi thẩm phán Tòa án Quận Trung tâm Seoul ra lệnh bắt giữ, với lý do lo ngại ông ta có thể tiêu hủy bằng chứng hoặc bỏ trốn. Sau đó, ông ta bị truy tố và tạm giam vào tháng 6 với các cáo buộc bao gồm phỉ báng, phát tán tài liệu quay phim bất hợp pháp, quấy rối, âm mưu cưỡng ép và đe dọa.

Trong tuyên bố mới nhất, Gold Medalist bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhà điều tra vì đã xem xét vụ án và xác định những người bị cáo buộc có liên quan.

"Chúng tôi chân thành cảm ơn các cơ quan điều tra vì những nỗ lực của họ trong việc xem xét kỹ lưỡng các sự kiện dựa trên nguồn tài liệu phong phú và bằng chứng khách quan, cũng như đã làm sáng tỏ bản chất của các hành vi phạm tội bị cáo buộc và những người có liên quan", công ty này cho biết.