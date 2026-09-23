Mẹ khuyết tật nuôi con mắc bệnh được bạn đọc Báo VietNamNet ủng hộ hơn 96 triệu

Chị Lê Thị Hoài (SN 1985) ở thôn Đồng Phú, xã Tuyên Phú, tỉnh Quảng Trị, là nhân vật trong bài viết: “Người mẹ khuyết tật cao 1,2m, nặng 27kg một mình nuôi con mắc nhiều bệnh”.

Đón nhận món quà của bạn đọc, chị Hoài xúc động nói: “Chưa bao giờ tôi nhận được số tiền lớn như thế này, khoản tiền này tôi sẽ dành dụm để chữa bệnh cho con trai, cho con đi học và trang trải cuộc sống gia đình. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân và bạn đọc Báo VietNamNet đã quan tâm, sẻ chia, giúp đỡ mẹ con tôi trong lúc khó khăn”.

Đại diện Báo VietNamNet phối hợp với UBND xã Tuyên Phú, Hội chữ Thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao số tiền 96.462.970 đồng, tấm lòng bạn đọc giúp đỡ mẹ con chị Lê Thị Hoài

Như Báo VietNamNet đã chia sẻ, chị Lê Thị Hoài là người khuyết tật bẩm sinh, cao khoảng 1,2m, nặng 27kg. Một mình chị nuôi con trai Lê Phương Thịnh (SN 2020).

Khoảng hai năm trở lại đây, Thịnh thường xuyên sốt cao, phải nhập viện điều trị. Cậu bé được chẩn đoán mắc viêm đa khớp không xác định, nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm phổi thùy cùng một số bệnh lý khác.

Do sức khỏe yếu, chị Hoài chỉ có thể làm những công việc nhẹ và bán hàng rong để kiếm sống. Mỗi chuyến đưa con đi Hà Nội tái khám tốn khoảng 5 triệu đồng, trong khi hai mẹ con chỉ dựa vào khoản trợ cấp khuyết tật 750.000 đồng/tháng của chị và thu nhập ít ỏi từ việc bán hàng.

Chị cho biết, chi phí chữa bệnh cho con đến nay khoảng 80 triệu đồng, chủ yếu nhờ người thân, hàng xóm và các nhà hảo tâm giúp đỡ. Chị Hoài vừa chăm con bệnh tật, vừa phụng dưỡng bố mẹ già yếu nên cuộc sống hết sức khó khăn.

Hội chữ Thập đỏ tỉnh Quảng Trị cũng trao 32 triệu đồng do Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ đến gia đình chị Hoài

Ông Đoàn Đại Cương, Phó Chủ tịch UBND xã Tuyên Phú cho biết, gia đình chị Hoài có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Hoài khuyết tật bẩm sinh sống cùng bố mẹ già yếu và con trai mắc nhiều bệnh. Sự hỗ trợ của bạn đọc Báo VietNamNet là nguồn động viên thiết thực, giúp gia đình chị vơi bớt khó khăn trong cuộc sống

“Chính quyền địa phương xin cảm ơn Báo VietNamNet và các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với chị Hoài và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chúng tôi trân trọng những hoạt động nhân ái mà Báo VietNamNet đã thực hiện, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp người có hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh”, ông Cương nói.

Sau số tiền 96.462.970 đồng đã được Báo VietNamNet trao, nếu tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc dành cho mẹ con chị Hoài, Báo VietNamNet sẽ chuyển đến gia đình chị Hoài trong các đợt tiếp theo.