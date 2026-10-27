Mẹ khuyết tật khóc cạn nước mắt, ngóng tin con trai trốn khỏi trại giam

Người mẹ gần 60 tuổi cùng con gái ngày đêm thấp thỏm chờ tin Lữ Văn Toàn, phạm nhân đang trốn khỏi Trại giam A2, mong con bình an và sớm quay về chấp hành án.

Bà gửi lời xin lỗi lực lượng chức năng và mong con trai nhận ra sai lầm, tiếp tục quay về cải tạo để có cơ hội nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

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