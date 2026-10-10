Mẹ khuyết tật cần 300 triệu đồng để giữ chân cho con gái 6 tuổi

Mẹ khuyết tật chăm con 6 tuổi mắc ung thư xương

Chị Nguyễn Thị Luyến ở thôn Xuân Ổ B (phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh) chia sẻ, hơn 20 năm trước, chị từng mắc u xương ở chân phải và từng điều trị tại Bệnh viện K. Các bác sĩ khoét bỏ phần xương cùng ổ viêm, sau đó cấy xương để giữ lại chân cho chị. Tuy nhiên, phần xương cấy ghép không thích nghi được với cơ thể, khiến chân phải bị cứng khớp, đi lại khó khăn và để lại di chứng suốt đời.

Bé Ngọc mắc ung thư xương ở chân trái, đã trải qua 4 đợt truyền hóa chất

Năm 2020, khi chị Luyến đang mang thai con gái Nguyễn Khánh Ngọc thì chồng bỏ đi. Một mình chị sinh con, chăm sóc và nuôi dưỡng con khôn lớn.

Đầu tháng 8/2026, bé Ngọc bị ngã. Chị Luyến đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh thăm khám. Tại đây, các bác sĩ phát hiện khối u bất thường ở chân trái của bé và khuyên gia đình đưa con lên tuyến trên.

Chị đưa con đến khám tại Bệnh viện Việt Đức, sau đó bé được chuyển sang Bệnh viện K do nghi ngờ khối u ác tính. Ngày 10/8/2026, Ngọc nhập viện. Qua các xét nghiệm và sinh thiết, các bác sĩ chẩn đoán bé mắc ung thư xương ở chân trái.

Từ đó, hai mẹ con bước vào hành trình điều trị kéo dài tại bệnh viện. Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội (Bệnh viện K), bệnh nhân Nguyễn Khánh Ngọc đã trải qua 4 đợt truyền hóa chất. Bé mắc bệnh hiểm nghèo nên quá trình điều trị lâu dài và tốn kém.

Sau mỗi đợt truyền hóa chất, Ngọc thường mệt mỏi, buồn nôn, chán ăn. “Sau mỗi đợt truyền thuốc, thấy con đau đớn rồi không ăn uống được gì, tôi đau lòng lắm. Nhiều lúc chỉ ao ước chịu thay con mà chẳng được”, chị Luyến chia sẻ.

Mong giữ lại chân cho con

Theo chị Luyến, các bác sĩ cho biết bé Ngọc đủ điều kiện phẫu thuật ghép xương. Ca phẫu thuật được kỳ vọng sẽ giúp bé giữ lại chân, có cơ hội trở lại cuộc sống và học tập như những đứa trẻ cùng trang lứa. Tuy nhiên, chi phí dự kiến lên tới hơn 300 triệu đồng, vượt quá khả năng của gia đình.

Trong khi đó, để trang trải những khoản chi phí chữa bệnh ban đầu, chị Luyến đã vay 50 triệu đồng. Đây là khoản nợ lớn đối với người mẹ vốn không có thu nhập ổn định, trong khi ca phẫu thuật với số tiền vượt xa khả năng xoay xở của chị.

Trước đây, dù sức khỏe hạn chế, chị Luyến vẫn cố gắng làm việc, chị nhận làm tóc tại nhà để nuôi con. Tuy nhiên, vì con còn nhỏ, vận động hạn chế, chị không thể làm việc đều đặn nên thu nhập vốn đã bấp bênh nay lại càng ít đi. Từ khi Ngọc nhập viện, chị gần như không thể làm việc vì hằng ngày phải túc trực chăm sóc con.

Ghép xương sẽ giúp bé Ngọc giữ lại chân

Bố mẹ chị Luyến đã qua đời. Chị Luyến có 4 anh, chị em đều làm công nhân, hoàn cảnh khó khăn nên không ai đỡ đần được chị.

Ngoài bé Ngọc, chị Luyến còn một con gái 2 tuổi đang gửi ở nhà chị gái nhờ chăm sóc. Mẹ con chị Luyến hiện sống trong căn nhà thuê tại thôn Xuân Ổ B với giá 5 triệu đồng mỗi tháng.

Mỗi tháng, chị Luyến nhận được 750 nghìn đồng tiền trợ cấp khuyết tật. Trong khi đó, ngoài tiền thuê nhà, chị còn phải lo các khoản sinh hoạt và chi phí phát sinh trong những ngày bé Ngọc điều trị tại bệnh viện.

“Tôi rất muốn giữ lại chân cho con vì con còn muốn đi học. Con chưa kịp vào lớp 1 nhưng đã phải vào viện suốt ngày. Tiền phẫu thuật dự kiến lớn quá mà tôi chẳng còn vay được ở đâu nữa”, chị Luyến nói.

Với người mẹ có di chứng bệnh xương, việc đi lại vốn đã khó khăn, giờ đây gánh nặng chữa bệnh cho con càng trở nên quá sức. Điều chị mong mỏi nhất là con có cơ hội phẫu thuật, tiếp tục điều trị và trở lại trường học.

Ông Nguyễn Thực Diện, Trưởng thôn Xuân Ổ B, xác nhận gia đình chị Nguyễn Thị Luyến thuộc diện khó khăn tại địa phương. Bản thân chị mắc bệnh về xương từ nhỏ, hiện đi lại khó khăn; vợ chồng đã ly hôn, một mình chị nuôi hai con.

Con gái chị vừa được phát hiện mắc ung thư xương, đang điều trị tại bệnh viện tuyến trung ương. Hoàn cảnh gia đình hiện rất khó khăn, cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để mẹ con chị Luyến vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bạn đọc giúp đỡ bé Nguyễn Khánh Ngọc có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank.

Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.273 (bé Nguyễn Khánh Ngọc)

Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Nguyễn Thị Luyến (mẹ bé Ngọc) theo địa chỉ: thôn Xuân Ổ B, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Số điện thoại: 0972665078.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý