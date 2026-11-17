Trong một buổi giao lưu và chia sẻ hậu trường về bộ phim điện ảnh Chị Chị Em Em 3, diễn viên Quốc Anh thu hút sự chú ý của khán giả khi kể lại câu chuyện hậu trường liên quan đến gia đình. Nam diễn viên cho biết mẹ ruột đã đưa ra lời khuyên thẳng thắn sau khi chứng kiến những phân cảnh táo bạo của anh trên màn ảnh.

Phân cảnh trong phim Chị Chị Em Em 3

Cụ thể, trong Chị Chị Em Em 3, Quốc Anh có phân cảnh khỏa thân từ phía sau, để lộ vòng ba trước ống kính. Khi theo dõi bộ phim, mẹ của nam diễn viên bày tỏ sự ngại ngùng vì cho rằng hình ảnh này trên màn ảnh trông kỳ cục. Bà thậm chí nhắn nhủ con trai nên cân nhắc việc dừng đóng phim hoặc tránh nhận những vai diễn có cảnh quay tương tự trong các dự án tiếp theo. Trước phản ứng mộc mạc của mẹ, Quốc Anh vừa bật cười vừa giải thích để gia đình hiểu đây là yêu cầu bắt buộc của kịch bản nhằm phục vụ tâm lý nhân vật.

Quốc Anh trong buổi họp báo phim Chị Chị Em Em 3

Quốc Anh xuất thân là người mẫu ảnh, được khán giả biết đến qua nhiều dự án điện ảnh như Trạng Quỳnh, Bộ Tứ Báo Thủ, Thỏ Ơi. Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, anh thường gắn liền với hình tượng thư sinh, nhẹ nhàng. Việc nhận lời tham gia Chị Chị Em Em 3 với tuyến nhân vật có nhiều cảnh thân mật cùng bạn diễn Ninh Dương Lan Ngọc đánh dấu bước chuyển mình của Quốc Anh sang dạng vai gai góc, trưởng thành hơn. Nam diễn viên từng thừa nhận bản thân gặp áp lực tâm lý khi lần đầu thực hiện cảnh quay táo bạo này.

Dàn cast ở buổi ra mắt phim Chị Chị Em Em 3

Sau khi đoạn chia sẻ của Quốc Anh được đăng tải lên mạng xã hội, cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú trước góc nhìn thực tế và tâm lý lo lắng của phụ huynh dành cho con cái. Nhiều khán giả đồng cảm với phản ứng tự nhiên của mẹ nam diễn viên khi lần đầu thấy con trai xuất hiện với hình ảnh táo bạo trên rạp chiếu, đồng thời ghi nhận tinh thần lăn xả và thái độ làm việc nghiêm túc của Quốc Anh đối với vai diễn.