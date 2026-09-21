Mẹ hiến tạng con trai 23 tuổi cứu 7 người, lời từ biệt gây xúc động

Giữa tháng 8, anh Kha Hâm (23 tuổi, tên đã được thay đổi) gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau 20 ngày được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, anh được xác định chết não, theo The paper.

Chỉ 1 ngày sau đó, mẹ anh là bà An đã nén nỗi đau, ký giấy đồng ý hiến tạng. Bà chia sẻ đây là nguyện vọng mà con từng bày tỏ khi còn sống. Tim, gan, 2 quả thận và giác mạc của anh Kha được hiến tặng đã giúp 7 bệnh nhân có thêm cơ hội sống, trong đó có một em nhỏ 4 tuổi.

Anh Kha Hâm khi còn sống và mẹ. Ảnh: the paper

Anh Kha sinh ra trong một gia đình bình thường. Năm anh lên 1 tuổi thì cha không may qua đời. Kể từ đó, bà An một mình gánh vác kinh tế, nuôi con khôn lớn. Năm 2019, bà An đến tỉnh Giang Tô làm việc, gửi lại con trai cho bà ngoại ở Hồ Nam. Dù ở xa nhưng hai mẹ con vẫn luôn tình cảm, gắn bó.

Hiểu được nỗi vất vả của mẹ, anh Kha thường chủ động gọi video trò chuyện. Dịp Ngày của mẹ năm nay, anh còn cẩn thận chọn một con gấu bông lớn làm quà tặng mẹ.

Sau khi hoàn thành việc học, chàng trai quyết định ở lại Hồ Nam khởi nghiệp trong lĩnh vực truyền thông cá nhân. Anh luôn chăm chỉ làm việc, không để mẹ phải bận lòng.

Bà An cho biết, hơn 10 năm trước, bà từng gặp một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và trải qua thời khắc cận kề sinh tử. Biến cố khiến bà thấu hiểu sự mong manh, đáng quý của cuộc sống.

Sau khi bình phục, bà đăng ký trở thành tình nguyện viên hiến tạng tại Hội Chữ thập đỏ, cũng từng chia sẻ suy nghĩ này với con trai. Cảm động trước lựa chọn của mẹ, anh Kha cũng hứa rằng nếu không may gặp chuyện, anh sẵn sàng hiến cơ thể để đóng góp cho xã hội. Không ngờ, cuộc trò chuyện đó sau này lại trở thành hiện thực.

Sáng 18/8, anh Kha gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nhận được tin dữ, bà An vội trở về Hồ Nam. Mặc dù bệnh viện đã dốc sức cứu chữa, đến ngày 6/9, anh vẫn được xác định chết não.

Các y bác sĩ cúi đầu bày tỏ sự kính trọng. Ảnh: the paper

Hiểu rằng việc kéo dài vô nghĩa chỉ khiến con thêm đau đớn, bà An quyết định thực hiện lời hứa của con, đưa ra lựa chọn quan trọng cuối cùng thay anh. Đó là hiến toàn bộ những bộ phận cơ thể còn có thể sử dụng.

Qua đánh giá của bệnh viện, các cơ quan nội tạng của anh Kha đều ở tình trạng tốt. Riêng lá gan được chia làm hai phần, ghép thành công cho một người trưởng thành và một em nhỏ 4 tuổi.

Trước khi con được đưa vào phòng phẫu thuật, bà An hôn lên trán anh lần cuối. Người mẹ nghẹn ngào nói: “Sẽ có thêm nhiều người tốt thay con đi hết chặng đường còn lại, đưa con đi ngắm nhìn thế giới. Kiếp sau đừng làm con của mẹ nữa, theo mẹ con đã chịu quá nhiều khổ cực”.

Trước ca phẫu thuật, toàn thể nhân viên y tế cúi đầu trước thi thể người hiến tạng để bày tỏ sự kính trọng. Câu chuyện về quyết định của hai mẹ con khiến nhiều người xúc động. Không ít độc giả bày tỏ sự cảm phục trước nghĩa cử của họ, đồng thời xót xa trước sự mong manh và vô thường của cuộc sống.