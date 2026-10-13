Mẹ giúp mua nhà, lên ở cùng chăm cháu rồi quản mọi khoản chi tiêu: Tôi nên biết ơn hay tìm cách thoát ra?

Từ một trường hợp người phụ nữ 36 tuổi bị huyết khối tĩnh mạch sâu biến chứng thuyên tắc phổi, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo việc tự sử dụng thuốc tránh thai nội tiết khi có các yếu tố nguy cơ như thừa cân, ít vận động có thể làm gia tăng nguy cơ hình thành cục máu đông.