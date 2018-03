Mẹ giấu ma túy trong mì tôm, bột mì đưa vào trung tâm cai nghiện cho con

Lương Thị Soa có con trai đang cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội II Nghệ An. Thay vì phối hợp giáo dục, cai nghiện cho con, đối tượng lại giấu ma túy trong bao đựng mì tôm, bột mì để gửi vào cho con sử dụng và bán kiếm lời.

Ngày 29/3, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an huyện Nghi Lộc) cho biết: đơn vị đã phá thành công chuyên án 318M, bắt giữ 01 đối tượng, thu giữ 15 gam hêrôin.

Trước đó, từ cuối tháng 2 đến nửa đầu tháng 3/2018, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện có một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ các huyện Tương Dương, Quế Phong. Đối tượng giấu ma túy trong đồ ăn, bánh kẹo, quần áo rồi gửi vào Trung tâm Giáo dục lao động xã hội II Nghệ An qua đường thăm nuôi cho người đang cai nghiện ma túy tại đây.

Đối tượng Lương Thị Soa. Ảnh: Nhật Tuấn

Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã xác lập Chuyên án 318M để đấu tranh. Ngày 18/3, Cơ quan điều tra nhận được tin báo có một lượng lớn ma túy được giấu trong bao xác rắn, sẽ chuyển vào Trung tâm Giáo dục lao động xã hội II Nghệ An. Nhận thấy đây là thời điểm thích hợp nên Lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc quyết định phá chuyên án.

Vào khoảng 7 giờ ngày 18/3, Ban chuyên án phối hợp với Trung tâm Giáo dục lao động xã hội II Nghệ An tiến hành kiểm tra một bao xác rắn màu da cam do Lo Thị Bàng và Lô Thị Mẹo cùng trú tại bản Chia Hìa, xã Nga My (huyện Tương Dương) mang xuống. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phía dưới những gói mì tôm, bột mì trong bao xác rắn có 04 gói hê rôin được bọc ngoài bằng ni lông, tổng trọng lượng 15 gam.

Tang vật vụ án. Ảnh: Nhật Tuấn

Đối tượng Mẹo và Bàng khai nhận số hàng này do Lương Thị Soa (SN 1960), trú tại bản Bay cùng xã Nga My (huyện Tương Dương) nhờ đưa xuống gửi cho con trai là Phang Quang Vinh đang cai nghiện tại Trung tâm. Ngay sau đó, lệnh bắt khẩn cấp Lương Thị Soa đã được Ban chuyên án phối hợp Công an huyện Tương Dương thực hiện ngay trong ngày 18/3.

Bì xác rắn đựng mì tôm, bột mì lẫn ma túy. Ảnh: Nhật Tuấn

Tại cơ quan điều tra, Soa khai nhận đã mua số ma túy trên của Lương Văn Minh (SN 1967) cùng trú tại bản Bay, xã Nga My ( huyện Tương Dương) để chuyển cho con trai sử dụng và bán lại kiếm lời. Hiện, Lương Văn Minh đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Nhật Tuấn