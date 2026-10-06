Mẹ già nghèo khó nuôi 3 người con lâm trọng bệnh

Ở tuổi 63, lẽ ra phải được thảnh thơi sum vầy cùng con cháu, nhưng bà Thu lại đang một mình đối diện nỗi bi đát nhất của cuộc đời. Bà đang phải gánh trên vai tuổi già ốm yếu và 3 người con đang lâm trọng bệnh, rất cần được khám chữa, được phẫu thuật để thực hiện ước mơ tự lập trên chính đôi chân khuyết tật của mình.

Đời người ngập trong giông bão

Người chồng đầu tiên bỏ đi từ năm 1993, để lại cho bà Thu 4 đứa con thơ dại, chưa rõ mặt ba mình. Sau 10 năm làm mẹ đơn thân, bà Thu gắng gượng tìm một "bờ vai" để nương tựa và phụ lo cho các con ăn học. Trớ trêu thay, khi đứa con gái út vừa tròn 3 tuổi, người chồng thứ hai cũng lặng lẽ bỏ rơi vợ con mà đi biệt tích. Từ đó đến nay, một mình bà Thu tần tảo bươn chải, gánh gồng nuôi 5 người con trong cảnh chạy ăn từng bữa. Thương cảm trước hoàn cảnh khốn khó của gia đình, chính quyền địa phương đã xét tặng căn nhà đại đoàn kết để mẹ con có nơi che mưa, nắng.

Thế nhưng, lần lượt từng người con ngã bệnh, biến căn nhà nhỏ thành một bệnh viện thu nhỏ ngập tràn tiếng thở dài và những cơn đau đớn quằn quại. Anh Hồ Minh Đức (41 tuổi) từ nhỏ đã khờ khạo, không biết chữ, lại mang trong mình những cơn đau đầu kinh niên hành hạ. Nhà nghèo đến mức không có nổi một viên thuốc đặc trị, mỗi lần cơn đau ập đến, anh chỉ biết cắn răng chịu đựng qua ngày nhờ những vỉ thuốc giảm đau.

Chị Mai đã từng nỗ lực ngồi xe lăn, mở tiệm giặt ủi nhỏ để tự lo chi phí sinh hoạt cho cả gia đình nghèo khó. Ảnh: Thu Hiền

Kế đến là chị Hồ Thị Thu Mai (35 tuổi), người con gái chịu nhiều bất hạnh. Năm 10 tuổi, một khối u tủy sống ngực ác nghiệt đã cướp đi đôi chân, biến Mai thành người khuyết tật đặc biệt nặng, gắn chặt đời mình với chiếc xe lăn suốt 25 năm qua.

Bất hạnh nhân lên gấp bội khi con út là Hồ Thị Mỹ Duyên (25 tuổi) bươn chải làm công nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng lương ít ỏi chẳng đủ chi trả tiền trọ, nay lại mang thêm căn bệnh u đa nang buồng trứng, hành hạ thể xác. Bà Thu tuổi già sức yếu, mang trong mình đủ thứ bệnh tật từ cao huyết áp đến viêm đại tràng mãn tính, sức lực nay đã cạn kiệt theo từng cơn đau bệnh kéo dài của con trẻ.

Khắc khoải với ước mơ được đứng dậy của Mai

25 năm gắn chặt đời mình với chiếc xe lăn, chị Mai chưa từng một lần đầu hàng số phận. Chị đã từng khăn gói về Thành phố Hồ Chí Minh để làm thuê kiếm sống. Tích góp, chắt chiu từng đồng lẻ, chị cũng thuê được một phòng trọ nhỏ để mở tiệm giặt ủi, tự mưu sinh, làm chủ cuộc đời mình để mẹ già bớt một gánh nặng.

Nhưng rồi cơn đau buốt thấu xương đã thực sự vượt quá ngưỡng chịu đựng của thể xác lẫn tinh thần chị. Kết quả chẩn đoán của Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, chị Mai bị căn bệnh hoại tử khớp háng vô căn. Căn bệnh khiến chị tê liệt hoàn toàn, không thể ngồi, phải đóng bỉm suốt ngày đêm.

Bác sĩ yêu cầu phải mổ gấp để thay khớp háng nhân tạo, chi phí cho ca phẫu thuật này khoảng 60 triệu đồng. Đối với người bình thường, số tiền ấy có lẽ không quá lớn, nhưng đối với gia đình bà Thu lúc này lại là một giấc mơ xa vời không bao giờ với tới.

Ở độ tuổi đáng lẽ được an dưỡng, bà Thu vẫn phải gồng mình chăm sóc 3 người con đang lâm trọng bệnh, trong khi bản thân bà cũng mang nhiều bệnh tuổi già. Ảnh: Thu Hiền

Đưa đôi tay gầy guộc, run rẩy xoa dịu những vết bầm tím và phần khớp háng đang sưng tấy của con, bà Thu trải lòng trong nỗi nghẹn ngào: "Từ ngày liệt đôi chân, con chưa từng một ngày ngơi nghỉ ý chí tự lập. Tự bò lê lết, tự xoay xở để không làm gánh nặng cho mẹ và anh chị em. Giờ chân con hoại tử, mẹ lực bất tòng tâm, không có tiền nên phải đưa con về nhà… Nhìn con đau đớn mà tôi đứt từng khúc ruột”.

Nằm trên giường bệnh cũ kỹ, đôi mắt chị Mai cũng đỏ hoe, giọng nói đứt quãng vì những cơn đau hành hạ: "Tôi khát khao được phẫu thuật, để không phải chịu thêm những cơn đau đớn, sớm khỏe lại để tự tay chăm sóc người mẹ già yếu và đùm bọc người anh trai khờ khạo...".

Chị Mai đang khao khát được phẫu thuật để bớt đau đớn, có thể ngồi xe lăn, làm lại công việc giặt ủi, báo hiếu mẹ già và chăm anh trai khờ khạo. Ảnh: Thu Hiền

Nhìn đôi chân teo tóp và ánh mắt cầu khẩn của Mai, bất kỳ ai chứng kiến cũng không khỏi rơi nước mắt. Gia đình bà Mai Thị Thu đang rơi vào bước đường cùng, rất cần sự chung tay sẻ chia, đùm bọc của xã hội, của những tấm lòng nhân ái gần xa. Mỗi sự sẻ chia đều trở thành chiếc phao cứu sinh, thắp lên ngọn lửa hy vọng cho gia đình bất hạnh.

☎ Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

Tài khoản tiếp nhận: 6550069226 - Ngân hàng BIDV chi nhánh Đồng Nai. Nội dung chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ủng hộ gia đình bà Thu.

Chương trình kết nối, trao hỗ trợ “Chia sẻ nỗi đau” sẽ diễn ra lúc 9h ngày 9-10-2026, tại nhà bà Mai Thị Thu (khu phố 6, phường Minh Hưng, thành phố Đồng Nai)