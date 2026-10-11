Mẹ Emoura Phạm bức xúc nói thẳng điều này sau chung kết Miss Grand International 2026

Tối ngày 10/10, chặng đường Miss Grand International 2026 chính thức khép lại với vương miện thuộc về đại diện Tanzania, còn Emoura Phạm cán đích ở vị trí Á hậu 4. Thành tích này để lại nhiều tiếc nuối cho cộng đồng mạng, bởi trước đó cô luôn là gương mặt nhận được vô vàn kỳ vọng từ người hâm mộ quê nhà.

Trong suốt hành trình tại Thái Lan, Emoura Phạm không đơn độc khi gia đình, người thân cùng đông đảo người hâm mộ luôn theo sát và cổ vũ. Mẹ nàng hậu cũng có mặt để đồng hành cùng con gái qua các phần thi.

Dù vậy, khi đêm thi kết thúc, một đoạn clip ghi lại lời bộc bạch được cho là của mẹ Emoura Phạm đã lan truyền nhanh chóng. Vừa ôm chặt con gái, bà vừa tỏ rõ sự bức xúc trước kết quả chung cuộc: “Ổng là người mất chứ không phải mình, cháo heo quá, chơi * quá. Nghĩ sao vậy không biết nữa, trả lời không được phải phiên dịch mà cho nhất, nhì".

Cộng đồng mạng "dậy sóng" về phát ngôn của mẹ Emoura Phạm về ông Nawat.

Trước đó, mẹ Emoura Phạm từng gây chú ý khi chia sẻ việc mua 30 thùng khô gà để ủng hộ ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International. Theo thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, số khô gà này có giá trị khoảng 150 triệu đồng. Chi tiết nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi đây là khoản tiền không nhỏ mà gia đình đại diện Việt Nam dành cho hoạt động kinh doanh của người đứng đầu cuộc thi.

Phát biểu này lập tức biến thành đề tài bàn tán xôn xao khắp các nền tảng mạng xã hội. Một số cư dân mạng thể hiện sự cảm thông sâu sắc với nỗi niềm thất vọng của người mẹ khi thấy con không thể chạm tới vị trí cao nhất. Trái lại, không ít người nhận định rằng việc đưa ra các phản hồi chỉ trích gay gắt nhắm vào ban tổ chức cùng ông Nawat công khai là thiếu tinh tế, rất dễ phản tác dụng.

Emoura Phạm được gia đình đồng hành xuyên suốt các cuộc thi. Ảnh: FBNV

Đặc biệt, câu chuyện chi khoảng 150 triệu đồng mua khô gà để ủng hộ ông Nawat cũng được nhắc lại. Không ít người cho rằng hoạt động mua bán, ủng hộ sản phẩm và kết quả chấm thi là hai vấn đề riêng biệt, không nên đặt trong mối liên hệ trực tiếp với nhau. Việc mua hàng cũng không đồng nghĩa với việc người mua có thể kỳ vọng một thứ hạng nhất định cho thí sinh.

Song song với đó, một bộ phận khán giả lại cho rằng nên nhìn nhận câu chuyện dưới góc độ cảm xúc bộc phát của người thân sau một chặng đường dài căng thẳng. Tuy nhiên, cách thể hiện sự thất vọng công khai như vậy vẫn là nguyên nhân khiến cư dân mạng không ngừng tranh cãi, đặc biệt là khi sự việc gắn liền với một cuộc thi sắc đẹp quy mô quốc tế và đại diện Việt Nam.

Emoura Phạm dừng chân ở vị trí Á hậu 4 Miss Grand 2026 dù có phần thi xuất sắc.

Hiện những chia sẻ xoay quanh mẹ Emoura Phạm vẫn thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu sắc đẹp.

Emoura Phạm tên thật là Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000. Cô sở hữu vẻ đẹp lai Tây ấn tượng, hiện đại và tràn đầy sức sống nhờ mang hai dòng máu Việt - Anh (mẹ là người Việt, bố là người Anh gốc Nam Phi) cùng chiều cao 1,70m và số đo chuẩn 80-60-92 cm.

Sau hành trình dài, cô đạt vị trí Á hậu nhưng kết quả này cũng khiến fan Việt tiếc nuối.

Ít ai biết phía sau hình ảnh tự tin của tân Miss Grand Vietnam 2026 là một hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Bố mẹ Emoura đã ly hôn khoảng 20 năm trước, từ nhỏ cô chủ yếu sống cùng mẹ và được mẹ trực tiếp nuôi dưỡng. Trong gia đình, Emoura là con thứ, có một anh trai. Chia sẻ về con gái, mẹ Emoura cho biết dù bên ngoài nhẹ nhàng, nữ tính nhưng bên trong cô lại là người rất mạnh mẽ, độc lập và luôn kiên định với những mục tiêu đã đặt ra.

Ông Nawat Itsaragrisil là người sáng lập kiêm Chủ tịch của Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) - một trong những đấu trường nhan sắc quốc tế có tầm ảnh hưởng lớn hiện nay. Bên cạnh vai trò ông trùm hoa hậu nổi tiếng sắc sảo và đầy cá tính của Thái Lan, ông còn tích cực đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, livestream bán sản phẩm thương hiệu riêng kết hợp cùng các cuộc thi sắc đẹp.